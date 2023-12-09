В Киеве готовятся к транспортному коллапсу из-за подтопления метро: водителей ждут изменения

В МВД сообщили, что готовят изменения дорожного движения на некоторых дорогах столицы

На заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС обсудили подтопление метро в Киеве, из-за которого может случиться транспортный коллапс на дорогах. На наиболее загруженных участках дорог в столице предлагают внести изменения.

Подробностями поделился министр внутренних дел Украины Павел Клименко. По его словам, из-за закрытия шести веток метро на дорогах станет больше наземного транспорта, чтобы горожане могли без проблем добираться куда им нужно.

"Внес предложение, поддержанное во время заседания Комиссии: внедряем изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы", — сообщил Клименко.

В столице планируют увеличить пропускную способность общественного транспорта, отрегулировать хронометраж переключения сигналов светофора, перенести остановки общественного транспорта для удобства пассажиров и изменить некоторые дорожные знаки. Вдобавок к этому будут усиленно работать патрули полиции.

Больше деталей об изменениях позже сообщат в Департаменте патрульной полиции.

"Обязательно подробно анонсируем все нововведения, которые, уверен, предупредят транспортный коллапс в столице", — сказал глава МВД Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему метров в Киеве подтопило. В КГГА говорят, что разгерметизацию щитов могли спровоцировать ошибки при строительстве тоннеля в опасной зоне.