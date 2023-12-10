Закрытие станций метро в Киеве: на каких автобусах и маршрутках можно доехать на Теремки - схема проезда

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В Киеве, из-за закрытия на ремонт перегонного тоннеля на участке "Демеевская" — "Теремки" на "синей" ветке метрополитена, будет организовано движение дополнительного наземного транспорта. Он будет дублировать маршруты закрытых станций метро.

Стоит отметить, что в столице организовали не только временные новые маршруты, но и внесли корректировки в схемы движения уже существующих маршрутов. Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

В частности, были организованы следующие временные маршруты:

Автобус №2М "Кибернетический центр — ст.м. Теремки — ст.м. Лыбедская". Интервал движения — 1 минута.

"Кибернетический центр — ст.м. Теремки — ст.м. Лыбедская". Интервал движения — 1 минута. Автобус №38 "Житомирская — ст.м. Лыбедская". Интервал движения — 17 минут.

Схема временного автобусного маршрута № 2М

Изменения в существующих маршрутах произошли по следующим направлениям:

Автобус №38Д продлевается до ст.м. Лыбедская

Схема маршрута №38Д

На маршрутки теперь должна упасть основная нагрузка для сообщения с жилым массивом "Теремки". От Лыбидской едут следующие маршрутки: № 801, 812, 825, 416, 491, 729, 507, 212.

Автобусы и маршрутки от Лыбидской до Теремков

Также от "Васильковской" до Глубочицкой, г. Лукьяновской ходит маршрутка 499. До Крещатика из "Теремков" теперь нужно ехать маршруткой 801, а затем пересесть на 14-й троллейбус, или выбрать маршрутку 825 и следовать в Большую Васильковскую, откуда еще 15 минут идти пешком. Подходят комбинации: маршрутка 801 + автобус 118. Также в центр ходит маршрутка 507 с остановки Ледовый стадион.

Маршрут 499 на "Лукьяновскую"

Связь с "большой землей" обеспечивает и автобус 119 — он следует от конечной остановки на ул. Василия Касияна до Контрактовой площади и проезжает по Центральному железнодорожному вокзалу.

Автобус 119 на Теремки

Напомним, что городские власти анонсировали прекращение движения метро от "Лыбидской" до "Теремков" на субботу, 9 декабря, однако уже днем 8 декабря в КГГА сообщили об экстренном перекрытии движения в части синей ветви метро.

Как оказалось, в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.

После этого стало известно о том, что подтопление метро в Киеве будет расследовать прокуратура: подозревают халатность. Так, прокуратура открыла дело по ч. 2, ст. 367 УК Украины "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры намерены выяснить, что привело к подтоплению станций метро Димеевская, Васильковская и Лыбедская.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевском метро может произойти еще одна катастрофа: архитектор назвал станцию. Архитектор заявил, что мэр Киева Виталий Кличко был предупрежден о возможном возникновении чрезвычайной ситуации в столичном метро.