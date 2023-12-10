Закриття станцій метро в Києві: на яких автобусах та маршрутках можна доїхати на Теремки — схема проїзду

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У Києві, через закриття на ремонт перегінного тунелю на ділянці "Деміївська" — "Теремки" на "синій" гілці метрополітену, буде організовано рух додаткового наземного транспорту. Він дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

Варто зазначити, що у столиці організували не лише тимчасові нові маршрути, а й внесли корективи до схем руху вже існуючих маршрутів. Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА.

Зокрема, було організовано такі тимчасові маршрути:

Автобус №2М "Кібернетичний центр — ст.м. Теремки — ст.м. Либідська". Інтервал руху – 1 хвилина.

"Кібернетичний центр — ст.м. Теремки — ст.м. Либідська". Інтервал руху – 1 хвилина. Автобус №38 "Житомирська — ст.м. Либідська". Інтервал руху – 17 хвилин.

Схема тимчасового автобусного маршруту №2М

Зміни в існуючих маршрутах відбулися за такими напрямками:

Автобус №38Д продовжується до ст. Либідська

Схема маршруту №38Д

На маршрутки тепер має впасти основне навантаження для сполучення з житловим масивом "Теремки". Від Либідської їдуть такі маршрутки : № 801, 812, 825, 416, 491, 729, 507, 212.

Автобуси та маршрутки від Либідської до Теремків

Також від "Васильківської" до Глибочицької, м. Лук’янівської ходить маршрутка 499. До Хрещатика з "Теремків" тепер потрібно їхати маршруткою 801, а потім пересісти на 14-й тролейбус, або вибрати маршрутку 825 і прямувати до Великої Васильківської, звідки ще 15 хвилин йти пішки. Підходять комбінації: маршрутка 801 + автобус 118. Також у центр ходить маршрутка 507 із зупинки Льодовий стадіон.

Маршрут 499 на "Лук’янівську"

Зв’язок із "великою землею" забезпечує і автобус 119 — він йде від кінцевої зупинки на вул. Василя Касіяна до Контрактової площі та проїжджає Центральним залізничним вокзалом.

Автобус 119 на Теремки

Нагадаємо, що міська влада анонсувала припинення руху метро від "Либідської" до "Теремків" на суботу, 9 грудня, проте вже вдень 8 грудня в КМДА повідомила про екстрене перекриття руху в частині синьої гілки метро.

Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. На місце події прибув міський голова Києва Віталій Кличко, який припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.

Після цього стало відомо, що підтоплення метро в Києві розслідуватиме прокуратура: підозрюють недбалість. Так, прокуратура порушила справу за ч. 2, ст. 367 КК України "Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки". У ході досудового розслідування слідчі та прокурори мають намір з’ясувати, що призвело до підтоплення станцій метро Диміївська, Васильківська та Либідська.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у київському метро може статися ще одна катастрофа : архітектор назвав станцію. Архітектор заявив, що мера Києва Віталія Кличка попередили про можливе виникнення надзвичайної ситуації в столичному метро.