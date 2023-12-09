На закритих станціях метро в Києві пускатимуть людей: подробиці

Уряд готовий надавати Києву необхідну допомогу

У Києві пройшло позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Головна тема – підтоплення київського метрополітену.

Подробицями засідання поділилися на Урядовому порталі. Місцева влада столиці знайшла застосування закритим станціям метро.

За словами мера Києва Віталія Кличка, значні течі по I колії перегону між ст. "Деміївська" – ст. "Либідська" з’явилися ще у листопаді. Їх помітили у колійному лотку та тюбінгах тунельної оправи. Надзвичайно ситуації в метрополітені наразі немає, але є загроза її виникнення. Щоб запобігти цьому, шість станцій метро закрили для руху поїздів.

Водночас Кличко зазначив, що загрози підтоплення самих станцій немає, оскільки ґрунтові води розташовані нижче за рівень станцій. Це дозволить відкрити станції як укриття під час повітряної тривоги.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що на дорогах Києва є проблема із транспортними засобами, які порушують ПДР. Зокрема, машини часто паркують на розворотних кільцях на Либідській площі. Крім того, є нелегальні перевізники, які здійснюють відстій на вказаній площі. За його словами, головне завдання влади – з понеділка нормалізувати рух наземного транспорту та контролювати, щоб пасажирам не було дискомфортно.

Віцепрем'єр-міністр із відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков своєю чергою додав, що уряд у разі потреби готовий надати необхідну допомогу.

"За результатами заслуханих доповідей Комісією визнано, що у зв’язку з фільтрацією ґрунтових вод та винесенням породи в тунель по I колії перегону між ст. "Деміївська" – ст. "Либідська" на ділянці в межах Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену м. Києва існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру", — йдеться у повідомленні.

КП "Київський метрополітен" доручили негайно обстежити станції, визначити причини виникнення аварійної ситуації та вжити заходів щодо термінового ремонту.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи підтоплення київського метро взялася розслідувати прокуратура. Місцеві чиновники вже знайшли "винних".