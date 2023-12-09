На закрытые станции метро в Киеве будут пускать людей: подробности

Правительство готово оказывать Киеву необходимую помощь

В Киеве прошло внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Главная тема — подтопление киевского метрополитена.

Подробностями заседания поделились на Правительственном портале. Местные власти столицы нашли применение закрытым станциям метро.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, значительные течи по I пути перегона между ст. "Демеевская" – ст. "Лыбидская" появились еще в ноябре. Их заметили в путевом лотке и тюбингах туннельной оправы. Чрезвычайно ситуации в метрополитене сейчас нет, но есть угроза ее возникновения. Чтобы предотвратить это, шесть станций метро закрыли для движения поездов.

Вместе с тем Кличко отметил, что угрозы подтопления самих станций нет, так как грунтовые воды расположены ниже уровня станций. Это позволит открыть станции в качестве укрытия во время воздушной тревоги.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что на дорогах Киева есть проблема с транспортными средствами, которые нарушают ПДД. В частности, машины часто паркуют на разворотных кольцах на площади Лыбидской. Кроме того, есть нелегальные перевозчики, которые осуществляют отстой на указанной площади. По его словам, главная задача власти — с понедельника нормализовать движение наземного транспорта и контролировать, чтобы пассажирам не было дискомфортно.

Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в свою очередь добавил, что правительство в случае необходимости готово оказать необходимую помощь.

"По результатам заслушанных докладов Комиссией признано, что в связи с фильтрацией грунтовых вод и выносом породы в тоннель по I пути перегона между ст. "Демеевская" – ст. "Лыбидская" на участке в пределах Оболонско-Теремковской линии метрополитена г. Киева существует потенциальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера", — сказано в сообщении.

КП "Киевский метрополитен" поручили немедленно обследовать станции, определить причины возникновения аварийной ситуации и принять меры по срочному ремонту.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, подтопление киевского метро взялась расследовать прокуратура. Местные чиновники уже нашли "виновных".