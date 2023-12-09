Закрытые станции метро в Киеве. Движение на одной из площадей кардинально изменится — схема

Важная информация для автовладельцев и пассажиров

В Киеве кардинально изменится организация дорожного движения на Лыбедской площади, что в Голосеевском районе столицы. Это связано с ремонтом тоннеля станций метро на участке "Демеевская" — "Теремки", который был закрыт из-за разгерметизации и подтопления.

Данную информацию следует принять к сведению как автовладельцам, так и пассажирам. Об этом сообщил заместитель главы Департамента патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий в своем Telegram-канале.

Так, движение по разворотным кольцам на площади Лыбедской будет разрешено только общественному транспорту, который осуществляет перевозку пассажиров по установленным маршрутам.

Площадь Лыбедская

Все остальные транспортные средства должны будут двигаться по альтернативному временному маршруту, который будет организован следующим образом: улица Большая Васильковская — улица Ковпака — улица Антоновича.

Схема движения по площади Лыбедской

Для осуществления контроля и регулирования дорожного движения на конечных остановках общественного транспорта будут дежурить дополнительные экипажи патрульной полиции.

В дальнейшем будут установлены дорожные знаки, которые будут позволять движение по разворотным кольцам только для общественного транспорта.

Для удобства пассажиров дополнительно предлагается обустроить остановку общественного транспорта рядом с ТРЦ "Ocean Plaza" по улице Антоновича, 176.

Жителей и гостей города просят учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании своего маршрута.

Остановку планируют организовать возле ТРЦ "Ocean Plaza"

Напомним, что днем 8 декабря власти столицы объявили о том, что движение поездов между станциями Лыбедская и Димеевская прекращается. В сети появилось видео с подтопленными рельсами, по которым ходят поезда метро.

По предварительной информации, подтопление произошло из-за разгерметизации тоннеля и трещин в стенах. Движение метро на этом участке должно было прекратиться с 9 декабря, но из-за экстренной ситуации пришлось закрыть станции на ремонт преждевременно.

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