Закриті станції метро у Києві. Рух на одній із площ кардинально зміниться - схема

Важлива інформація для автовласників та пасажирів

У Києві кардинально зміниться організація дорожнього руху на Либідській площі, що в Голосіївському районі столиці. Це пов’язано з ремонтом тунелю станцій метро на ділянці "Деміївська" — "Теремки", яка була закрита через розгерметизацію та підтоплення.

Цю інформацію слід взяти до уваги як автовласникам, так і пасажирам. Про це повідомив заступник голови Департаменту патрульної поліції Києва Олексій Білошицький у своєму Telegram-каналі.

Так, рух розворотними кільцями на площі Либідській буде дозволено лише громадському транспорту, який здійснює перевезення пасажирів за встановленими маршрутами.

Площа Либідська

Всі інші транспортні засоби повинні будуть рухатися альтернативним тимчасовим маршрутом, який буде організовано наступним чином: вулиця Велика Васильківська — вулиця Ковпака — вулиця Антоновича.

Схема руху площею Либідської

Для здійснення контролю та регулювання дорожнього руху на кінцевих зупинках громадського транспорту будуть залучені додаткові екіпажі патрульної поліції.

Надалі буде встановлено дорожні знаки, які дозволятимуть рух розворотними кільцями тільки для громадського транспорту.

Для зручності пасажирів додатково пропонується облаштувати зупинку громадського транспорту поряд із ТРЦ "Ocean Plaza" по вулиці Антоновича, 176.

Мешканців та гостей міста прохають враховувати зміни в організації дорожнього руху під час планування свого маршруту.

Зупинку планують організувати біля ТРЦ "Ocean Plaza"

Нагадаємо, що вдень 8 грудня влада столиці оголосила про те, що рух поїздів між станціями Либідська та Діміївська припиняється. У мережі з’явилося відео з підтопленими рейками, якими ходять поїзди метро.

За попередньою інформацією, підтоплення сталося через розгерметизацію тунелю та тріщин у стінах. Рух метро на цій ділянці мав припинитися з 9 грудня, але через екстрену ситуацію довелося закрити станції на ремонт передчасно.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як киянам дістатися додому через закриття шести станцій метро. Мешканці спального району на правому березі столиці виявилися "відрізаними від світу".