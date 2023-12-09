У метро Києва запустять човниковий рух: що це таке і на що слід розраховувати киянам

Це зможе допогти впоратися з транспортним колапсом у столиці

У метро Києва розробляють варіант запуску човникового руху на ділянці "Либідська" — "Теремки". Рух потяга зможе здійснюватися неушкодженим тунелем, який не постраждав під час розгерметизації перегінного тунелю на ділянці "Деміївська" — "Теремки" на "синій" гілці метрополітену.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Правий берег Київ" із посиланням на слова Діректора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора. При цьому інтервал руху такого потяга становитиме до півгодини.

Відомо, що під час човникового руху один і той самий поїзд рухається в обидва боки однією і тією ж колією без розвороту в кінцевих пунктах. Для організації подібного руху рейкового пасажирського маршрутного транспорту необхідно мати відповідний рухомий склад, який може рухатися в обох напрямках і, як правило, має двері з обох боків вагона.

Варто зазначити, що в київському метрополітені човниковий рух поїздів відбувався під час будівництва станції "Театральна" влітку 1987 року, у перші роки роботи Оболонсько-Теремківської та Сирецько-Печерської ліній, а також з 25 жовтня 2012 року до 6 листопада 2013 року між станціями "Виставковий центр" — "Іподром".

Шість станцій метро в Києві закрили на півроку

Нагадаємо, що міська влада анонсувала припинення руху метро від "Либідської" до "Теремків" на суботу, 9 грудня, проте вже вдень 8 грудня в КМДА повідомила про екстрене перекриття руху в частині синьої гілки метро.

Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати колії. На місце події прибув міський голова Києва Віталій Кличко, який припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.

На даний момент у Києві повністю закрили станції метро " Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська" та "Деміївська".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як жителі Києва реагують у соцмережах на закриття станцій метро в Києві або "життя дало трєщіну — Теремки тепер Троєщина".

Цю інформацію мешканці Києва очікувано сприйняли з обуренням. У соціальних мережах з’явилося безліч негативних коментарів, спрямованих у бік діючої міської влади. Хоча знайшлися й ті, хто з гумором поставився до того, що сталося.