Закриття станцій метро у Києві: як тепер можна доїхати на Теремки (карта)

Важлива інформація для пасажирів

У Києві через закриття на ремонт перегінного тунелю на ділянці "Деміївська" — "Теремки" на "синій" гілці метрополітену з 8 грудня від станції метро "Теремки" до станції "Либідська" буде організовано рух наземного транспорту. Він буде дублювати маршрути закритих станцій метро.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА. Зазначається, що буде організовано рух тимчасового автобусного маршруту загального користування № 2-М "Кібернетичний центр – станція метро "Теремки" – станція метро "Либідська", на якому працюватиме 60 автобусів з інтервалом руху 1 хв. А також тимчасового тролейбусного маршруту № 43-К "Кібернетичний центр – станція метро "Либідська", на якому працюватиме 20 тролейбусів з інтервалом руху 3 хв.

Також шлях автобусного маршруту загального користування № 38 подовжується до станції метро "Либідська". На маршруті працюватиме 5 автобусів з інтервалом руху 17 хв. У КМДА також зазначили, що Через необхідність вивільнення додаткових тролейбусів для роботи маршруту № 43-К, рух тролейбусного маршруту № 50 "Вулиця Милославська – станція метро "Либідська" тимчасово припиняється.

На тролейбусному маршруті № 50-К "вул. Милославська – площа Дарницька" збільшується кількість рухомого складу, зокрема працюватиме 10 тролейбусів з інтервалом руху 9 хв. Посилення роботи цього маршруту дасть змогу частково переорієнтувати пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену на Святошинсько-Броварську.

Нагадаємо, що вдень 8 грудня влада столиці оголосила про те, що рух поїздів між станціями Либідська та Діміївська припиняється. У мережі з’явилося відео з підтопленими рейками, якими ходять поїзди метро.

За попередньою інформацією, підтоплення сталося через розгерметизацію тунелю та тріщин у стінах. Рух метро на цій ділянці мав припинитися з 9 грудня, але через екстрену ситуацію довелося закрити станції на ремонт передчасно.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як киянам дістатися додому через закриття шести станцій метро. Мешканці спального району на правому березі столиці виявилися "відрізаними від світу".