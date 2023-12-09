Танцюючий вовк і Леонардо Ді Капріо: "Телеграф" зібрав найсмішніші меми про закриття метро у Києві (фото, відео)

Українці намагаються з гумором ставитися навіть до найскладніших ситуацій

Новина про закриття на терміновий ремонт шести станцій метрополітену у Києві застала городян зненацька. Однак жителі та гості столиці намагаються з гумором дивитися на ситуацію, що склалася, і реагують на неї жартами.

Редакція "Телеграфа" вирішила зібрати для своїх читачів найцікавіші та найкумедніші меми, які присвячені закриттю шести станцій київського метрополітену через розгерметизацію.

Після широкого висвітлення у ЗМІ інформації про перекриття руху частиною синьої гілки метро народну творчість було вже не спинити:

Частину мемів користувачі соцмереж "присвятили" меру Києва Віталію Кличку та діям Київської міської держадміністрації:

У зв’язку із закриттям частини синьої гілки метро жителі одного з найгустонаселеніших районів столиці — Голосіївського — зіткнуться з багатьма труднощами під час поїздок, а на дорогах виникатимуть затори.

У мережі жартують, що тепер мешканці спального району на правому березі виявилися "відрізаними від світу":

Крім цього, у ТікТок почали з’являтися кумедні ролики на тему закриття шести станцій метро в Києві. Користувачі соцмережі креативно жартують над проблемами, які доведеться долати мешканцям столиці:

Нагадаємо, що міська влада анонсувала припинення руху метро від "Либідської" до "Теремків" на суботу, 9 грудня, проте вже вдень 8 грудня в КМДА повідомила про екстрене перекриття руху в частині синьої гілки метро.

Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати колії. На місце події прибув міський голова Києва Віталій Кличко, який припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.

На даний момент у Києві повністю закрили станції метро " Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська" та "Деміївська".

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як жителі Києва реагують у соцмережах на закриття станцій метро в Києві : "життя дало тріщину — Теремки тепер Троєщина".

Цю інформацію мешканці Києва очікувано сприйняли з обуренням та обуренням. У соціальних мережах з’явилося безліч негативних коментарів, спрямованих у бік діючої міської влади. Хоча знайшлися й ті, хто з гумором поставився до того, що сталося.