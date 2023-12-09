Танцующий волк и Леонардо Ди Каприо: "Телеграф" собрал самые смешные мемы о закрытии метро в Киеве (фото, видео)
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Украинцы пытаются с юмором относиться даже к самым сложным ситуациям
Новость о закрытии на срочный ремонт шести станций метрополитена в Киеве застала горожан врасплох. Однако жители и гости столицы пытаются с юмором смотреть на сложившуюся ситуацию и реагируют на нее шутками.
Редакция "Телеграфа" решила собрать для своих читателей самые интересные и забавные мемы, которые посвящены закрытию шести станций киевского метрополитена из-за разгерметизации.
После широкого освещения в СМИ информации о перекрытии движения по части синей ветки метро, народное творчество было уже не остановить:
Часть мемов пользователи соцсетей "посвятили" мэру Киева Виталию Кличко и действиям Киевской городской госадминистрации:
В связи с закрытием части синей ветки метро жители одного из самых густонаселенных районов столицы — Голосеевского — столкнутся со множеством трудностей во время поездок, а на дорогах будут постоянно возникать пробки.
В сети шутят, что теперь жители спального района на Правом берегу оказались "отрезанными от мира":
Кроме этого в ТикТок стали появляться забавные ролики на тему закрытия шести станций метро в Киеве. Пользователи соцсети креативно шутят над проблемами, которые предстоит преодолевать жителям столицы:
Напомним, что городские власти анонсировали прекращение движения метро от "Лыбедской" до "Теремков" на субботу, 9 декабря, однако уже днем 8 декабря в КГГА сообщили об экстренном перекрытии движения по части синей ветки метро.
Как оказалось, в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать пути. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.
На данный момент в Киеве полностью закрыли станции метро "Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Васильковская", "Голосеевская" и "Демеевская".
Ранее "Телеграф" сообщал о том, как жители Киева реагируют в соцсетях на закрытие станций метро в Киеве: "жизнь дала трещину — Теремки теперь Троещина".
Данную информацию жители Киева ожидаемо восприняли с негодованием и возмущением. В социальных сетях появилось множество негативных комментариев, которые были направлены в сторону действующей городской власти. Хотя нашлись и те, кто с юмором отнесся к произошедшему.