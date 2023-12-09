Закрытие станций метро в Киеве: как теперь можно доехать на Теремки (карта)

Важная информация для пассажиров

В Киеве из-за закрытия на ремонт перегонного тоннеля на участке "Демеевская" — "Теремки" на "синей" ветке метрополитена с 8 декабря от станции метро "Теремки" до станции "Лыбидская" будет организовано движение наземного транспорта. Он будет дублировать маршруты закрытых станций метро.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА. Отмечается, что будет организовано движение временного автобусного маршрута общего пользования № 2-М "Кибернетический центр – станция метро "Теремки" – станция метро "Лыбидская", на котором будет работать 60 автобусов с интервалом движения 1 мин. А также временного троллейбусного маршрута № 43-К Кибернетический центр — станция метро "Лыбидская", на котором будет работать 20 троллейбусов с интервалом движения 3 мин.

Также путь автобусного маршрута общего пользования №38 удлиняется до станции метро "Лыбидская". На маршруте будут работать 5 автобусов с интервалом движения 17 мин. В КГГА также отметили, что из-за необходимости высвобождения дополнительных троллейбусов для работы маршрута № 43-К движение троллейбусного маршрута № 50 "Улица Милославская — станция метро "Лыбидская" временно прекращается.

На троллейбусном маршруте № 50-К "ул. Милославская – площадь Дарницкая" увеличивается количество подвижного состава, в том числе будет работать 10 троллейбусов с интервалом движения 9 мин. Усиление этого маршрута позволит частично переориентировать пассажиропоток с Оболонско-Теремковской линии метрополитена на Святошинско-Броварскую.

Напомним, что днем 8 декабря власти столицы объявили о том, что движение поездов между станциями Лыбидская и Димиевская прекращается. В сети появилось видео с подтопленными рельсами, по которым ходят поезда метро.

По предварительной информации, подтопление произошло из-за разгерметизации тоннеля и трещин в стенах. Движение метро на этом участке должно было прекратиться с 9 декабря, но из-за экстренной ситуации пришлось закрыть станции на ремонт преждевременно.

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