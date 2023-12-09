В метро Киева запустят челночное движение: что это такое и на что следует рассчитывать киевлянам

Данное решение призвано помочь справиться с транспортным коллапсом в столице

В метро Киева разрабатывают вариант запуска челночного движения на участке "Лыбедская" — "Теремки". Движение сможет осуществляться по неповрежденному тоннелю, который не пострадал во время разгерметизации перегонного тоннеля на участке "Демеевская" — "Теремки" на "синей" ветке метрополитена.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Правый берег Киев" со ссылкой на слова директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора. При этом интервал движения такого состава будет составлять до получаса.

Известно, что при челночном движении один и тот же поезд двигается в обе стороны по одному и тому же пути без разворота в конечных пунктах. Для организации подобного движения рельсового пассажирского маршрутного транспорта необходимо иметь соответствующий подвижной состав, который может двигаться в обоих направлениях и, как правило, имеет двери с обеих сторон вагона.

Стоит отметить, что в киевском метрополитене челночное движение поездов происходило во время строительства станции Театральная летом 1987 года, в первые годы работы Оболонско-Теремковской и Сырецко-Печерской линий, а также с 25 октября 2012 года до 6 ноября 2013 года между станциями "Выставочный центр" — "Ипподром".

Шесть станций метро в Киеве закрыли на полгода

Напомним, что городские власти анонсировали прекращение движения метро от "Лыбидской" до "Теремков" на субботу, 9 декабря, однако уже днем 8 декабря в КГГА сообщили об экстренном перекрытии движения в части синей ветви метро.

Как оказалось, в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.

На данный момент в Киеве полностью закрыли станции метро " Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Васильковская", "Голосеевская" и "Демеевская".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как жители Киева реагируют в соцсетях на закрытие станций метро в Киеве : "жизнь дала трещину — Теремки теперь Троещина".

Эту информацию жители Киева ожидаемо восприняли с негодованием и негодованием. В социальных сетях появилось множество негативных комментариев, направленных в сторону действующих городских властей. Хотя нашлись и те, кто с юмором отнесся к произошедшему.