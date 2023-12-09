У Києві ще одна станція метро перебуває під загрозою затоплення: у мережу потрапило відео

Над київським метрополітеном нависла реальна загроза обвалення

Після екстреного закриття руху на шести станціях київського метро через розгерметизацію та підтоплення, жителі та гості столиці почали звертати увагу на стан підземних тунелів. Як виявилось, порушення в експлуатації прогінних тунелів можна спостерігати ще на деяких станціях столичного метрополітену.

Про це повідомили у Телеграм-каналі "Пасажири Києва". Так, автор відео наочно демонструє у якому жалюгідному стані знаходиться прогінний тунель між станціями метро "Почайна" та "Тараса Шевченка".

Ці станції метро розташовуються на "синій гілці" — як і закриті напередодні шість станцій столичного метрополітену.

На відео можна помітити, що з бокових стінок тунелю стікають струмки води, а біля рейок утворюються калюжі. Також користувачі соцмереж звернули увагу на купки піску, які акуратно прибрали та залишили біля колій.

"Видно, що на бокових частинах тунелю є протікання. Вони менш серйозні, ніж на Деміївській, ріки з піском не течуть, але "дощик" і прибрані купки пісочку (справа) є", — зазначається в пості.

Тунель від Почайної до Тараса Шевченка на "синій" гілці

Наразі, через підтоплення у Києві повністю закриті станції метро " Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська" та "Деміївська".

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та будуть проводитись на поверхні землі.

Шість станцій метро у Києві закрили на півроку

Нагадаємо, що міська влада анонсувала припинення руху метро від "Либідської" до "Теремків" на суботу, 9 грудня, проте вже вдень 8 грудня в КМДА повідомила про екстрене перекриття руху в частині "синьої" гілки метро.

Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. На місце події прибув міський голова Києва Віталій Кличко, який припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.

Після цього стало відомо, що підтоплення метро в Києві розслідуватиме прокуратура: підозрюють недбалість. Так, прокуратура порушила справу за ч. 2, ст. 367 КК України "Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки". У ході досудового розслідування слідчі та прокурори мають намір з’ясувати, що призвело до підтоплення станцій метро Диміївська, Васильківська та Либідська.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у київському метро може статися ще одна катастрофа: архітектор назвав станцію. Архітектор заявив, що мера Києва Віталія Кличка попередили про можливе виникнення надзвичайної ситуації в столичному метро.