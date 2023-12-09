В Киеве еще одна станция метро находится под угрозой затопления: в сеть попало видео

Над киевским метрополитеном нависла реальная угроза обрушения

После экстренного закрытия движения по шести станциям киевского метро из-за разгерметизации и подтопления, жители и гости столицы начали обращать пристальное внимание на состояние подземных тоннелей. Как оказалось, нарушения в эксплуатации прогонных тоннелей можна наблюдать еще на некоторых станциях столицы.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Пассажиры Киева". Так, автор видео наглядно демонстрирует в каком плачевном состоянии находится прогонный туннель между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко".

Данные станции метро располагаются на "синей ветке" — как и закрытые накануне шесть станций столичного метрополитена.

На видео можно заметить, что по боковым стенкам тоннеля стекают ручейки воды, а возле рельс образуются лужи. Также пользователи соцсетей обратили внимание на кучки песка, которые аккуратно смели и оставили возле путей.

"Видно, что на боковых частях тоннеля есть протекания. Они менее серьезные, чем на Демеевской, реки с песком не текут, но "дождик" и убранные кучки песочка (справа) есть", — отмечается в посте.

Тоннель от Почайной до Тараса Шевченко на "синей" ветке

На данный момент из-за подтопления в Киеве полностью закрыты станции метро " Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Васильковская", "Голосеевская" и "Демеевская".

По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли.

Шесть станций метро в Киеве закрыли на полгода

Напомним, что городские власти анонсировали прекращение движения метро от "Лыбидской" до "Теремков" на субботу, 9 декабря, однако уже днем 8 декабря в КГГА сообщили об экстренном перекрытии движения в части синей ветви метро.

Как оказалось, в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.

После этого стало известно о том, что подтопление метро в Киеве будет расследовать прокуратура: подозревают халатность. Так, прокуратура открыла дело по ч. 2, ст. 367 УК Украины "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры намерены выяснить, что привело к подтоплению станций метро Димеевская, Васильковская и Лыбедская.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевском метро может произойти еще одна катастрофа: архитектор назвал станцию. Архитектор заявил, что мэр Киева Виталий Кличко был предупрежден о возможном возникновении чрезвычайной ситуации в столичном метро.