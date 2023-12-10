У Києві через закриття метро обмежать рух авто і встановлять нові знаки: важлива інформація

Важлива інформація для автовласників та пасажирів

У Києві кардинально зміниться організація дорожнього руху на Либідській площі, що в Голосіївському районі столиці. Це пов’язано з ремонтом тунелю станцій метро на ділянці "Деміївська" — "Теремки", яка була закрита через розгерметизацію та підтоплення.

Цю інформацію слід прийняти до відома як автовласникам, так і пасажирам. Про це повідомив заступник голови Департаменту патрульної поліції Києва Олексій Білошицький у своєму Telegram-каналі.

Так, рух розворотними кільцями на площі Либідській буде дозволено лише громадському транспорту, який здійснює перевезення пасажирів за встановленими маршрутами.

Площа Либідська у Києві

Всі інші транспортні засоби повинні будуть рухатися альтернативним тимчасовим маршрутом, який буде організовано наступним чином: вулиця Велика Васильківська — вулиця Ковпака — вулиця Антоновича.

Надалі тут будуть встановлені нові дорожні знаки, які дозволятимуть рух по розворотних кільцях лише для громадського транспорту.

Для здійснення контролю та регулювання дорожнього руху на кінцевих зупинках громадського транспорту чергуватимуть додаткові екіпажі патрульної поліції.

Схема руху площею Либідської

Нагадаємо, що міська влада анонсувала припинення руху метро від "Либідської" до "Теремків" на суботу, 9 грудня, проте вже вдень 8 грудня в КМДА повідомила про екстрене перекриття руху в частині синьої гілки метро.

Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. На місце події прибув міський голова Києва Віталій Кличко, який припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.

Після цього стало відомо, що підтоплення метро в Києві розслідуватиме прокуратура: підозрюють недбалість. Так, прокуратура порушила справу за ч. 2, ст. 367 КК України "Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки". У ході досудового розслідування слідчі та прокурори мають намір з’ясувати, що призвело до підтоплення станцій метро Диміївська, Васильківська та Либідська.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у київському метро може статися ще одна катастрофа : архітектор назвав станцію. Фахівець заявив, що мера Києва Віталія Кличка попередили про можливе виникнення надзвичайної ситуації в столичному метро, проте на це ніяк не відреагував.