Закрытие метро: в Киеве прекратил движение один из троллейбусных маршрутов

Данную информацию следует принять к сведению как автовладельцам, так и пассажирам

В Киеве организовали движение наземного транспорта, дублирующего станции метро, которые были в экстренном порядке закрыты из-за внезапного подтопления. Так, от станции метро "Теремки" до станции "Лыбедская" будут курсировать дополнительные автобусы и троллейбусы.

Стоит отметить, что в столице организовали не только временные новые маршруты, но и внесли корректировки в схемы движения уже существующих маршрутов. Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

Известно, что троллейбус №50, который курсировал от улицы Милославской до станции метро "Лыбедская", временно прекращает движение. Причина одна — необходимость освобождения дополнительных троллейбусов для работы маршрута № 43К, который будет курсировать от "Кибернетического центра" до станции метро "Лыбедская".

Именно поэтому движение троллейбусного маршрута № 50 "Улица Милославская — станция метро "Лыбедская" временно прекращается.

Троллейбус №50 временно прекращает движение

Отмечается, что при этом троллейбус №50К на маршруте "улица Милославская — площадь Дарницкая" увеличивает количество подвижного состава. Городские власти уверяют горожан в том, что усиление работы маршрута №50К позволит частично переориентировать пассажиропоток с Оболонско-Теремковской линии на Святошинско-Броварскую.

Схема движения маршрута № 43-К

Также, изменения в существующих маршрутах произошли по следующим направлениям:

Автобус №38Д продлевается до ст.м. Лыбедская

продлевается до ст.м. Лыбедская Троллейбус №50 "ул. Милославская — ст.м. Лыбедская" временно прекращает движение

"ул. Милославская — ст.м. Лыбедская" Троллейбус №50К "ул. Милославская — пл. Дарницкая" увеличивает количество подвижного состава.

Схема маршрута №38Д

Напомним, что городские власти анонсировали прекращение движения метро от "Лыбидской" до "Теремков" на субботу, 9 декабря, однако уже днем 8 декабря в КГГА сообщили об экстренном перекрытии движения в части синей ветви метро.

Как оказалось, в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.

После этого стало известно о том, что подтопление метро в Киеве будет расследовать прокуратура: подозревают халатность. Так, прокуратура открыла дело по ч. 2, ст. 367 УК Украины "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры намерены выяснить, что привело к подтоплению станций метро Димеевская, Васильковская и Лыбедская.

Ранее "Телеграф" рассказывал на каких автобусах и маршрутках можно доехать на Теремки — схема проезда. Стоит отметить, что в столице организовали не только временные новые маршруты, но и внесли корректировки в схемы движения уже существующих маршрутов.

Кроме этого добраться на Теремки можно и на троллейбусах: актуальная информация для пассажиров и схема проезда. Данную информацию следует принять к сведению не только пассажирам, но и автовладельцам.