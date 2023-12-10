Закриття метро: у Києві припинив рух один із тролейбусних маршрутів

Цю інформацію слід взяти до уваги як автовласникам, так і пасажирам

У Києві організували рух наземного транспорту, що дублює станції метро, які були в екстреному порядку закриті через раптове підтоплення. Так, від станції метро "Теремки" до станції "Либідська" курсуватимуть додаткові автобуси та тролейбуси.

Варто зазначити, що у столиці організували не лише тимчасові нові маршрути, а й внесли коригування до схем руху вже існуючих маршрутів. Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА.

Відомо, що тролейбус №50, який курсував від вулиці Милославської до станції метро "Либідська", тимчасово припиняє рух. Причина одна — необхідність звільнення додаткових тролейбусів для роботи маршруту № 43К, який курсуватиме від "Кібернетичного центру" до станції метро "Либідська".

Саме тому рух тролейбусного маршруту № 50 "Вулиця Милославська – станція метро "Либідська" тимчасово припиняється.

Тролейбус №50 тимчасово припиняє рух

Зазначається, що при цьому тролейбус №50К на маршруті "вулиця Милославська – площа Дарницька" збільшує кількість рухомого складу. Міська влада запевняє городян у тому, що посилення роботи маршруту №50К дозволить частково переорієнтувати пасажиропотік із Оболонсько-Теремківської лінії на Святошинсько-Броварську.

Схема руху маршруту №43-К

Також зміни в існуючих маршрутах відбулися за такими напрямками:

Автобус №38Д продовжується до ст. Либідська

продовжується до ст. Либідська Тролейбус №50 "вул. Милославська — ст.м. Либідська" тимчасово припиняє рух

"вул. Милославська — ст.м. Либідська" Тролейбус №50К "вул. Милославська — пл. Дарницька" збільшує кількість рухомого складу.

Схема маршруту №38Д

Нагадаємо, що міська влада анонсувала припинення руху метро від "Либідської" до "Теремків" на суботу, 9 грудня, проте вже вдень 8 грудня в КМДА повідомила про екстрене перекриття руху в частині синьої гілки метро.

Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. На місце події прибув міський голова Києва Віталій Кличко, який припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.

Після цього стало відомо, що підтоплення метро в Києві розслідуватиме прокуратура: підозрюють недбалість. Так, прокуратура порушила справу за ч. 2, ст. 367 КК України "Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки". У ході досудового розслідування слідчі та прокурори мають намір з’ясувати, що призвело до підтоплення станцій метро Диміївська, Васильківська та Либідська.

Раніше "Телеграф" розповідав на яких автобусах та маршрутках можна доїхати на Теремки – схема проїзду. Варто зазначити, що у столиці організували не лише тимчасові нові маршрути, а й внесли коригування до схем руху вже існуючих маршрутів.

Крім цього дістатися Теремки можна і на тролейбусах : актуальна інформація для пасажирів і схема проїзду. Цю інформацію слід взяти до уваги не лише пасажирам, а й автовласникам.