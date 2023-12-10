Які тролейбуси їздять на Теремки: актуальна інформація для пасажирів та схема проїзду

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У Києві, через закриття на ремонт перегінного тунелю на ділянці "Деміївська" — "Теремки" на "синій" гілці метрополітену, буде організовано рух додаткового наземного транспорту. Він дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

Пасажири зможуть дістатися пункту призначення не тільки маршрутками та автобусами, а й тролейбусами. Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА.

Зокрема, було організовано такі тимчасові маршрути тролейбусів:

Тролейбус №43К "Кібернетичний центр — ст.м. Либідська". Інтервал руху – 3 хвилини.

Варто зазначити, що через необхідність звільнення додаткових тролейбусів для роботи маршруту № 43К рух тролейбусного маршруту № 50 "Вулиця Милославська — станція метро "Либідська" тимчасово припиняється.

Схема руху маршруту № 43-К

Зміни в існуючих маршрутах відбулися за такими напрямками:

Тролейбус №50 "вул. Милославська — ст.м. Либідська" тимчасово припиняє рух

"вул. Милославська — ст.м. Либідська" Тролейбус №50К "вул. Милославська — пл. Дарницька" збільшує кількість рухомого складу.

Посилення роботи маршруту №50К дозволить частково переорієнтувати пасажиропотік із Оболонсько-Теремківської лінії на Святошинсько-Броварську.

Крім цього можна скористатися тролейбусами №43, 11 та 42-Д:

Тролейбуси від Либідської до Теремків

Тримати "зв’язок із цивілізацією" киянам також допоможе тролейбус №12, який їде від ст. м. Васильківська до ст. Залізничний вокзал "Центральний".

12 тролейбус на вокзал

Крім цього, від "Васильківської" до Глибочицької, м. Лук’янівської ходить маршрутка 499. До Хрещатика з "Теремків" тепер потрібно їхати маршруткою 801, а потім пересісти на 14-й тролейбус.

Маршрут 499 на "Лук’янівську"

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко розповів про те, що у столиці задіяно 77 автобусів та 20 додаткових тролейбусів — усі вони дублюють рух метро.

Нагадаємо, що міська влада анонсувала припинення руху метро від "Либідської" до "Теремків" на суботу, 9 грудня, проте вже вдень 8 грудня в КМДА повідомила про екстрене перекриття руху в частині синьої гілки метро.

Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. На місце події прибув міський голова Києва Віталій Кличко, який припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.

Після цього стало відомо, що підтоплення метро в Києві розслідуватиме прокуратура: підозрюють недбалість. Так, прокуратура порушила справу за ч. 2, ст. 367 КК України "Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки". У ході досудового розслідування слідчі та прокурори мають намір з’ясувати, що призвело до підтоплення станцій метро Диміївська, Васильківська та Либідська.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у київському метро може статися ще одна катастрофа : архітектор назвав станцію. Фахівець заявив, що мера Києва Віталія Кличка попередили про можливе виникнення надзвичайної ситуації в столичному метро, проте на це ніяк не відреагував.