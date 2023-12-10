Какие троллейбусы ездят на Теремки: актуальная информация для пассажиров и схема проезда

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В Киеве, из-за закрытия на ремонт перегонного тоннеля на участке "Демеевская" — "Теремки" на "синей" ветке метрополитена, будет организовано движение дополнительного наземного транспорта. Он будет дублировать маршруты закрытых станций метро.

Пассажиры смогут добраться до пункта назначения не толко на маршрутках и автобусах, но и на троллейбусах. Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

В частности, были организованы следующие временные маршруты троллейбусов:

Троллейбус №43К "Кибернетический центр — ст.м. Лыбедская". Интервал движения — 3 минуты.

Стоит отметить, из-за необходимости освобождения дополнительных троллейбусов для работы маршрута № 43К, движение троллейбусного маршрута № 50 "Улица Милославская — станция метро "Лыбедская" временно прекращается.

Схема движения маршрута № 43-К

Изменения в существующих маршрутах произошли по следующим направлениям:

Троллейбус №50 "ул. Милославская — ст.м. Лыбедская" временно прекращает движение

"ул. Милославская — ст.м. Лыбедская" Троллейбус №50К "ул. Милославская — пл. Дарницкая" увеличивает количество подвижного состава.

Усиление работы маршрута №50К позволит частично переориентировать пассажиропоток с Оболонско-Теремковской линии на Святошинско-Броварскую.

Кроме этого можно воспользоваться троллейбусами №43, 11 и 42-Д:

Троллейбусы от Лыбидской до Теремков

Держать "связь с цивилизацией" киевлянам также поможет троллейбус №12, которые едет от ст. м. Васильковская до ст. Железнодорожный вокзал "Центральный".

12-й троллейбус на вокзал

Кроме этого , от "Васильковской" до Глубочицкой, г. Лукьяновской ходит маршрутка 499. До Крещатика из "Теремков" теперь нужно ехать маршруткой 801, а затем пересесть на 14-й троллейбус.

Маршрут 499 на "Лукьяновскую"

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко, рассказал о том, что в столице задействовано 77 автобусов и 20 дополнительных троллейбусов — все они дублируют движение метро.

Напомним, что городские власти анонсировали прекращение движения метро от "Лыбидской" до "Теремков" на субботу, 9 декабря, однако уже днем 8 декабря в КГГА сообщили об экстренном перекрытии движения в части синей ветви метро.

Как оказалось, в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.

После этого стало известно о том, что подтопление метро в Киеве будет расследовать прокуратура: подозревают халатность. Так, прокуратура открыла дело по ч. 2, ст. 367 УК Украины "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры намерены выяснить, что привело к подтоплению станций метро Димеевская, Васильковская и Лыбедская.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевском метро может произойти еще одна катастрофа: архитектор назвал станцию. Специалист заявил, что мэр Киева Виталий Кличко был предупрежден о возможном возникновении чрезвычайной ситуации в столичном метро, однако на это никак не отреагировал.