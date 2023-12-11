В киевском метро толпы: на "Лыбедской" образовались огромные очереди (фото)
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Жителям правого берега столицы приходится несладко
В понедельник, 11 декабря, в Киеве на станции метро "Лыбедская" наблюдаются огромные толпы — люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы попасть в подземку. Это указывает на то, что проблемы в столичном метрополитене продолжают нарастать, ведь после закрытия на ремонт шести станций, в Киеве начался настоящий транспортный коллапс.
Об этом с места событий сообщает корреспондент "Телеграфа". Так, на станции метро "Лыбедская" можно наблюдать беспрерывный поток людей, которые на входе в подземку выстраиваются в очереди.
В связи с закрытием части синей ветки метро жители одного из самых густонаселенных районов столицы — Голосеевского — столкнутся со множеством трудностей во время поездок. Люди, которые проживают на Правом берегу Киева, буквально оказались "отрезанными от мира".
Очевидцы утверждают, что очередь на станции метро "Лыбедская" растянулась метров на 50 в длину. Учитывая тот факт, что эта станция — следующая на ветке после уже закрытых, то такое столпотворение вполне ожидаемо.
Очереди начинаются еще в подземном переходе за пределами вестибюля станции. "Узким местом" стали турникеты на входе на станцию метро "Лыбедская", где пассажирам приходится проводить по 10 — 15 минут в давке.
Напомним, что городские власти анонсировали прекращение движения метро от "Лыбидской" до "Теремков" на субботу, 9 декабря, однако уже днем 8 декабря в КГГА сообщили об экстренном перекрытии движения в части синей ветви метро.
Как оказалось, в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.
После этого стало известно о том, что подтопление метро в Киеве будет расследовать прокуратура: подозревают халатность. Так, прокуратура открыла дело по ч. 2, ст. 367 УК Украины "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры намерены выяснить, что привело к подтоплению станций метро Димеевская, Васильковская и Лыбедская.
По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли.
За это время специалисты планируют провести необходимые обследования и выполнить соответствующие восстановительные работы.
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