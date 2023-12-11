В киевском метро толпы: на "Лыбедской" образовались огромные очереди (фото)

Жителям правого берега столицы приходится несладко

В понедельник, 11 декабря, в Киеве на станции метро "Лыбедская" наблюдаются огромные толпы — люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы попасть в подземку. Это указывает на то, что проблемы в столичном метрополитене продолжают нарастать, ведь после закрытия на ремонт шести станций, в Киеве начался настоящий транспортный коллапс.

Об этом с места событий сообщает корреспондент "Телеграфа". Так, на станции метро "Лыбедская" можно наблюдать беспрерывный поток людей, которые на входе в подземку выстраиваются в очереди.

В связи с закрытием части синей ветки метро жители одного из самых густонаселенных районов столицы — Голосеевского — столкнутся со множеством трудностей во время поездок. Люди, которые проживают на Правом берегу Киева, буквально оказались "отрезанными от мира".

Толпы людей в метро "Лыбедская"

Очевидцы утверждают, что очередь на станции метро "Лыбедская" растянулась метров на 50 в длину. Учитывая тот факт, что эта станция — следующая на ветке после уже закрытых, то такое столпотворение вполне ожидаемо.

Очереди начинаются еще в подземном переходе за пределами вестибюля станции. "Узким местом" стали турникеты на входе на станцию метро "Лыбедская", где пассажирам приходится проводить по 10 — 15 минут в давке.

Напомним, что городские власти анонсировали прекращение движения метро от "Лыбидской" до "Теремков" на субботу, 9 декабря, однако уже днем 8 декабря в КГГА сообщили об экстренном перекрытии движения в части синей ветви метро.

Как оказалось, в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.

В Киеве шесть станций метро закрыли на полгода

После этого стало известно о том, что подтопление метро в Киеве будет расследовать прокуратура: подозревают халатность. Так, прокуратура открыла дело по ч. 2, ст. 367 УК Украины "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры намерены выяснить, что привело к подтоплению станций метро Димеевская, Васильковская и Лыбедская.

По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли.

За это время специалисты планируют провести необходимые обследования и выполнить соответствующие восстановительные работы.

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