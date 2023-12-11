У київському метро натовпи: на "Либідській" утворилися величезні черги (фото)

Мешканцям правого берега столиці зовсім не солодко

У понеділок, 11 грудня, у Києві на станції метро "Либідська" спостерігаються величезний натовп — люди вишиковуються у довгі черги, щоб потрапити в підземку. Це вказує на те, що проблеми у столичному метрополітені продовжують наростати, адже після закриття на ремонт шести станцій у Києві розпочався справжній транспортний колапс.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент "Телеграфу". Так, на станції метро "Либідська" можна спостерігати безперервний потік людей, які на вході до підземки вишиковуються у черги.

У зв’язку із закриттям частини синьої гілки метро жителі одного з найгустонаселеніших районів столиці — Голосіївського — зіткнуться з багатьма труднощами під час поїздок. Люди, які мешкають на правому березі Києва, буквально опинилися "відрізаними від світу".

Натовпи людей у метро "Либідська"

Очевидці стверджують, що черга на станції метро "Либідська" розтяглася на 50 метрів завдовжки. Враховуючи той факт, що ця станція — наступна на гілці після вже закритих, таке стовпотворіння цілком очікуване.

Черги починаються ще в підземному переході за межами вестибюлю станції. "Вузьким місцем" стали турнікети на вході до станції "Либідська", де пасажирам доводиться проводити 10–15 хвилин у тисняві.

Нагадаємо, що міська влада анонсувала припинення руху метро від "Либідської" до "Теремків" на суботу, 9 грудня, проте вже вдень, 8 грудня, в КМДА повідомили про екстрене перекриття руху в частині синьої гілки метро.

Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. На місце події прибув міський голова Києва Віталій Кличко, який припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.

У Києві шість станцій метро закрили на півроку

Після цього стало відомо, що підтоплення метро в Києві розслідуватиме прокуратура: підозрюють недбалість. Так, прокуратура порушила справу за ч. 2, ст. 367 КК України "Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки". У ході досудового розслідування слідчі та прокурори мають намір з’ясувати, що призвело до підтоплення станцій метро Диміївська, Васильківська та Либідська.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та будуть проводитись на поверхні землі.

За цей час фахівці планують провести необхідні обстеження та виконати відповідні відновлювальні роботи.

Раніше "Телеграф" розповідав на яких автобусах та маршрутках можна доїхати на Теремки – схема проїзду. Варто зазначити, що у столиці організували не лише тимчасові нові маршрути, а й внесли коригування до схем руху вже існуючих маршрутів.

Крім цього дістатися Теремки можна і на тролейбусах : актуальна інформація для пасажирів і схема проїзду. Цю інформацію слід взяти до уваги не лише пасажирам, а й автовласникам.