У Києві через закриття метро буде відокремлено спеціальні смуги для громадського транспорту

Важлива інформація для мешканців Правого берега столиці

У понеділок, 11 грудня, на вулиці Васильківській та площі Либідській будуть організовані відокремлені смуги руху для громадського транспорту. Це рішення пов’язане із закриттям на ремонт перегінного тунелю на ділянці "Деміївська" — "Теремки" на "синій" гілці метрополітену.

Про це стало відомо із повідомлення у Телеграм-каналі "Правий берег Київ". Рух відокремленою смугою планують організувати вже з наступного тижня.

Так, у зв’язку із закриттям частини синьої гілки метро жителі одного з найгустонаселеніших районів столиці — Голосіївського — зіткнуться з багатьма труднощами під час поїздок.

Днями з’явилася інформація про те, що на вулиці Васильківській та площі Либідській буде організовано відокремлені смуги руху для громадського транспорту. Ці заходи будуть покликані зменшити пасажиропотік і врегулювати рух на дорогах, які можуть зупинитися в заторах через закриття ремонту тунелю на ділянці "Деміївська" — "Теремки" на "синій" гілці метрополітену.

Площа Либідська

Вулиця Васильківська

Також завдяки посиленню роботи маршруту №50-К вдалося частково переорієнтувати пасажиропотік із Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену на Святошинсько-Броварську.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко розповів про те, що у столиці задіяно 77 автобусів та 20 додаткових тролейбусів — усі вони дублюють рух метро.

Нагадаємо, що міська влада анонсувала припинення руху метро від "Либідської" до "Теремків" на суботу, 9 грудня, проте вже вдень 8 грудня в КМДА повідомила про екстрене перекриття руху в частині синьої гілки метро.

Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. На місце події прибув міський голова Києва Віталій Кличко, який припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.

Після цього стало відомо, що підтоплення метро в Києві розслідуватиме прокуратура: підозрюють недбалість. Так, прокуратура порушила справу за ч. 2, ст. 367 КК України "Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки". У ході досудового розслідування слідчі та прокурори мають намір з’ясувати, що призвело до підтоплення станцій метро Диміївська, Васильківська та Либідська.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у київському метро може статися ще одна катастрофа : архітектор назвав станцію. Фахівець заявив, що мера Києва Віталія Кличка попередили про можливе виникнення надзвичайної ситуації в столичному метро, проте на це ніяк не відреагував.