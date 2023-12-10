В Киеве из-за закрытия метро будут отделены специальные полосы для общественного транспорта

Важная информация для жителей Правого берега столицы

В понедельник, 11 декабря, на улице Васильковской и площади Лыбедской будут организованы отделены полосы движения для общественного транспорта. Данное решение связано с закрытием на ремонт перегонного тоннеля на участке "Демеевская" — "Теремки" на "синей" ветке метрополитена.

Об этом стало известно из сообщения в Телеграм-канале "Правый берег Киев". Движение по обособленной полосе планируют организовать уже со следующей недели.

Так, в связи с закрытием части синей ветки метро жители одного из самых густонаселенных районов столицы — Голосеевского — столкнутся со множеством трудностей во время поездок.

На днях появилась информация о том, что на улице Васильковской и площади Лыбедской будут организованы отделены полосы движения для общественного транспорта. Эти меры будут призваны уменьшить пассажиропоток и урегулировать движение на дорогах, которые могут остановиться в пробках из-за закрытия на ремонт перегонного тоннеля на участке "Демеевская" — "Теремки" на "синей" ветке метрополитена.

Площадь Лыбедская

Улица Васильковская

Также благодаря усилению работы маршрута № 50-К удалось частично переориентировать пассажиропоток с Оболонско-Теремковской линии метрополитена на Святошинско-Броварскую.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко, рассказал о том, что в столице задействовано 77 автобусов и 20 дополнительных троллейбусов — все они дублируют движение метро.

Напомним, что городские власти анонсировали прекращение движения метро от "Лыбидской" до "Теремков" на субботу, 9 декабря, однако уже днем 8 декабря в КГГА сообщили об экстренном перекрытии движения в части синей ветви метро.

Как оказалось, в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.

После этого стало известно о том, что подтопление метро в Киеве будет расследовать прокуратура: подозревают халатность. Так, прокуратура открыла дело по ч. 2, ст. 367 УК Украины "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры намерены выяснить, что привело к подтоплению станций метро Димеевская, Васильковская и Лыбедская.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевском метро может произойти еще одна катастрофа: архитектор назвал станцию. Специалист заявил, что мэр Киева Виталий Кличко был предупрежден о возможном возникновении чрезвычайной ситуации в столичном метро, однако на это никак не отреагировал.