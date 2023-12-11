У Києві вода підтоплює ще кілька станцій метро: що відомо на цей момент (відео)

Київський метрополітен перебуває у жалюгідному стані

Після екстреного закриття руху по шести станціям київського метрополітену через розгерметизацію та підтоплення жителі та гості столиці почали звертати пильну увагу на стан прогінних тунелів. Як виявилось, порушення в експлуатації підземки можна спостерігати ще на деяких станціях столиці.

Так, на станції метро "Олімпійська" люди помітили, що стіни тунелю протікають, а вода тонкими струмочками стікає на рейки. Про це повідомляє Телеграм-канал "Труха Київ".

Так, пасажири метро почали масово звертати увагу на те, що на станції метро "Олімпійська", що на "синій" гілці, відбувається невелике підтоплення. Як зазначають у повідомленні, вода "сочиться" тонкими струмочками зі стін тунелю і потроху починає текти по коліям.

Станцію метро "Олімпійська" почало підтоплювати

Варто зазначити, що у прес-службі "Київського метрополітену" запевняють, що панікувати щодо "Олімпійської" не варто. Фахівці говорять про те, що в перегінному тунелі все нормально, і ситуація, коли вода потроху стікає зі стін тунелю — це звичайна справа. Стверджується, що ситуація контрольована і у межах норми. Підтоплення наразі немає.

Окрім цього, в соціальних мережах кияни повідомляють про те, що на станції метро "Чернігівська" також відбувається підтоплення. Однак це може бути пов’язано з потопом, що стався в столиці, коли вода залила вулицю поруч зі станцією метро. Причини та обставини того, що сталося, належить встановити компетентним органам.

Чи варто хвилюватися киянам щодо можливого підтоплення станцій метро по всьому місту — питання риторичне. Залишається лише сподіваються на те, що фахівці та влада міста тримають ситуацію з технічним станом столичного метрополітену під контролем.

Фото із соцмереж

Станцію метро "Чернігівська" почало підтоплювати

Нагадаємо, що міська влада анонсувала припинення руху метро від "Либідської" до "Теремків" на суботу, 9 грудня, проте вже вдень 8 грудня в КМДА повідомила про екстрене перекриття руху в частині синьої гілки метро.

Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. На місце події прибув міський голова Києва Віталій Кличко, який припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.

Після цього стало відомо, що підтоплення метро в Києві розслідуватиме прокуратура: підозрюють недбалість. Так, прокуратура порушила справу за ч. 2, ст. 367 КК України "Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки". У ході досудового розслідування слідчі та прокурори мають намір з’ясувати, що призвело до підтоплення станцій метро Диміївська, Васильківська та Либідська.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та будуть проводитись на поверхні землі.

За цей час фахівці планують провести необхідні обстеження та виконати відповідні відновлювальні роботи.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у київському метро може статися ще одна катастрофа : архітектор назвав станцію. Фахівець заявив, що мера Києва Віталія Кличка попередили про можливе виникнення надзвичайної ситуації в столичному метро.