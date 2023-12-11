В Киеве вода подтапливает еще несколько станций метро: что известно на данный момент (видео)
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Киевский метрополитен находится в плачевном состоянии
После экстренного закрытия движения по шести станциям киевского метро из-за разгерметизации и подтопления, жители и гости столицы начали обращать пристальное внимание на состояние прогонных тоннелей. Как оказалось, нарушения в эксплуатации подземки можно наблюдать еще на некоторых станциях столицы.
Так, на станции метро "Олимпийская" люди заметили, что стены тоннеля протекают, а вода тонкими струйками стекает на рельсы. Об этом сообщает Телеграм-канал "Труха Киев".
Пассажиры метро начали массово обращать внимание на то, что на станции метро "Олимпийская", которая находится на "синей" ветке, происходит небольшое подтопление. Как указывают в сообщении, вода "сочится" тонкими ручейками из стен тоннеля и понемногу начинает течь по путям.
Стоит отметить, что в пресс-службе "Киевского метрополитена" уверяют, что паниковать относительно "Олимпийской" не стоит. Специалисты говорят о том, что в перегонном туннеле все нормально и когда вода понемногу стекает со стен — это обычное дело. Утверждается, что ситуация контролируемая и все в пределах нормы. Подтопления нет.
Кроме этого в социальных сетях киевляне сообщают о том, что на станции метро "Черниговская" также происходит подтопление. Однако это может быть связано с произошедшим в столице произошел потопом, когда вода залила улицу рядом со станцией метро. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить компетентным органам.
Стоит ли волноваться киевлянам на счет возможного подтопления станций метро по всему городу — вопрос риторический. Остается лишь надеятся на то, что специалисты и власти города держат ситуацию с техническим состоянием столичного метрополитена под контролем.
Напомним, что городские власти анонсировали прекращение движения метро от "Лыбидской" до "Теремков" на субботу, 9 декабря, однако уже днем 8 декабря в КГГА сообщили об экстренном перекрытии движения в части синей ветви метро.
Как оказалось, в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.
После этого стало известно о том, что подтопление метро в Киеве будет расследовать прокуратура: подозревают халатность. Так, прокуратура открыла дело по ч. 2, ст. 367 УК Украины "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры намерены выяснить, что привело к подтоплению станций метро Димеевская, Васильковская и Лыбедская.
По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли.
За это время специалисты планируют провести необходимые обследования и выполнить соответствующие восстановительные работы.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевском метро может произойти еще одна катастрофа: архитектор назвал станцию. Специалист заявил, что мэр Киева Виталий Кличко был предупрежден о возможном возникновении чрезвычайной ситуации в столичном метро.