В Киеве вода подтапливает еще несколько станций метро: что известно на данный момент (видео)

Киевский метрополитен находится в плачевном состоянии

После экстренного закрытия движения по шести станциям киевского метро из-за разгерметизации и подтопления, жители и гости столицы начали обращать пристальное внимание на состояние прогонных тоннелей. Как оказалось, нарушения в эксплуатации подземки можно наблюдать еще на некоторых станциях столицы.

Так, на станции метро "Олимпийская" люди заметили, что стены тоннеля протекают, а вода тонкими струйками стекает на рельсы. Об этом сообщает Телеграм-канал "Труха Киев".

Пассажиры метро начали массово обращать внимание на то, что на станции метро "Олимпийская", которая находится на "синей" ветке, происходит небольшое подтопление. Как указывают в сообщении, вода "сочится" тонкими ручейками из стен тоннеля и понемногу начинает течь по путям.

Станцию метро "Олимпийская" начало подтапливать

Стоит отметить, что в пресс-службе "Киевского метрополитена" уверяют, что паниковать относительно "Олимпийской" не стоит. Специалисты говорят о том, что в перегонном туннеле все нормально и когда вода понемногу стекает со стен — это обычное дело. Утверждается, что ситуация контролируемая и все в пределах нормы. Подтопления нет.

Кроме этого в социальных сетях киевляне сообщают о том, что на станции метро "Черниговская" также происходит подтопление. Однако это может быть связано с произошедшим в столице произошел потопом, когда вода залила улицу рядом со станцией метро. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить компетентным органам.

Стоит ли волноваться киевлянам на счет возможного подтопления станций метро по всему городу — вопрос риторический. Остается лишь надеятся на то, что специалисты и власти города держат ситуацию с техническим состоянием столичного метрополитена под контролем.

Фото из соцсетей

Станцию метро "Черниговская", по мнению горожан, начало подтапливать

Напомним, что городские власти анонсировали прекращение движения метро от "Лыбидской" до "Теремков" на субботу, 9 декабря, однако уже днем 8 декабря в КГГА сообщили об экстренном перекрытии движения в части синей ветви метро.

Как оказалось, в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.

После этого стало известно о том, что подтопление метро в Киеве будет расследовать прокуратура: подозревают халатность. Так, прокуратура открыла дело по ч. 2, ст. 367 УК Украины "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры намерены выяснить, что привело к подтоплению станций метро Димеевская, Васильковская и Лыбедская.

По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли.

За это время специалисты планируют провести необходимые обследования и выполнить соответствующие восстановительные работы.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевском метро может произойти еще одна катастрофа: архитектор назвал станцию. Специалист заявил, что мэр Киева Виталий Кличко был предупрежден о возможном возникновении чрезвычайной ситуации в столичном метро.