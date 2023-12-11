В Киеве произошел потоп: вода залила улицу рядом со станцией метро (фото)
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Причины ЧП устанавливаются
В понедельник, 11 декабря, на территории жилого массива Соцгород в Киеве произошел настоящий потоп. Так, улицу Гетьмана Павла Полуботка (ранее — Попудренко) залило водой. Инцидент произошел в непосредственной близости от станции метро "Черниговская", которая находится на "красной" ветке. Стоит отметить, что ранее в Киеве экстренно прекратили движение на шети станциях метро из-за внезапного подтопления.
Причины произошедшего предстоит установить специалистам. Об этом сообщают жители Киева в социальных сетях
Известно, что на улице Гетьмана Павла Полуботка произошел потоп и обширную территорию залило водой. На фотографиях из соцсетей видно, что автомобили на парковке стоят в воде.
Также вода активно заливала пешедные дорожки и проезжую часть.
Стоит отметить, что потоп оказался достаточно серьезным и подтоплены были не только автомобили и проезжие части, но и близстоящие дома.
Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить компетентным органам.
Напомним, что городские власти анонсировали прекращение движения метро от "Лыбидской" до "Теремков" на субботу, 9 декабря, однако уже днем 8 декабря в КГГА сообщили об экстренном перекрытии движения в части синей ветви метро.
Как оказалось, в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.
После этого стало известно о том, что подтопление метро в Киеве будет расследовать прокуратура: подозревают халатность. Так, прокуратура открыла дело по ч. 2, ст. 367 УК Украины "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры намерены выяснить, что привело к подтоплению станций метро Димеевская, Васильковская и Лыбедская.
По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли.
За это время специалисты планируют провести необходимые обследования и выполнить соответствующие восстановительные работы.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевском метро может произойти еще одна катастрофа: архитектор назвал станцию. Архитектор заявил, что мэр Киева Виталий Кличко был предупрежден о возможном возникновении чрезвычайной ситуации в столичном метро. Он, в свою очередь, пообещал специалистам, что они станут своеобразными "модераторами", однако дальше обещаний дело не зашло.