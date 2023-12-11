В Киеве произошел потоп: вода залила улицу рядом со станцией метро (фото)

Причины ЧП устанавливаются

В понедельник, 11 декабря, на территории жилого массива Соцгород в Киеве произошел настоящий потоп. Так, улицу Гетьмана Павла Полуботка (ранее — Попудренко) залило водой. Инцидент произошел в непосредственной близости от станции метро "Черниговская", которая находится на "красной" ветке. Стоит отметить, что ранее в Киеве экстренно прекратили движение на шети станциях метро из-за внезапного подтопления.

Причины произошедшего предстоит установить специалистам. Об этом сообщают жители Киева в социальных сетях

Известно, что на улице Гетьмана Павла Полуботка произошел потоп и обширную территорию залило водой. На фотографиях из соцсетей видно, что автомобили на парковке стоят в воде.

Также вода активно заливала пешедные дорожки и проезжую часть.

Потоп на улице Гетьмана Павла Полуботка

Стоит отметить, что потоп оказался достаточно серьезным и подтоплены были не только автомобили и проезжие части, но и близстоящие дома.

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить компетентным органам.

Потоп на улице Гетьмана Павла Полуботка

Потоп произошел на улице Гетьмана Павла Полуботка

Напомним, что городские власти анонсировали прекращение движения метро от "Лыбидской" до "Теремков" на субботу, 9 декабря, однако уже днем 8 декабря в КГГА сообщили об экстренном перекрытии движения в части синей ветви метро.

Как оказалось, в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.

После этого стало известно о том, что подтопление метро в Киеве будет расследовать прокуратура: подозревают халатность. Так, прокуратура открыла дело по ч. 2, ст. 367 УК Украины "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры намерены выяснить, что привело к подтоплению станций метро Димеевская, Васильковская и Лыбедская.

По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли.

За это время специалисты планируют провести необходимые обследования и выполнить соответствующие восстановительные работы.

Шесть станций метро в Киеве закрыли на полгода

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевском метро может произойти еще одна катастрофа: архитектор назвал станцию. Архитектор заявил, что мэр Киева Виталий Кличко был предупрежден о возможном возникновении чрезвычайной ситуации в столичном метро. Он, в свою очередь, пообещал специалистам, что они станут своеобразными "модераторами", однако дальше обещаний дело не зашло.