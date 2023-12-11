У Києві стався потоп: вода залила вулицю поряд зі станцією метро (фото)
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Причини НП встановлюються
У понеділок, 11 грудня, на території житлового масиву Соцмістечко у Києві стався справжній потоп. Так, вулицю Гетьмана Павла Полуботка (раніше Попудренка) залило водою. Інцидент стався у безпосередній близькості від станції метро "Чернігівська", яка знаходиться на "червоній" гілці. Варто зазначити, що раніше у Києві екстрено припинили рух на шеті станціях метро через раптове підтоплення.
Причини того, що сталося, належить встановити фахівцям. Про це повідомляють жителі Києва у соціальних мережах
Відомо, що на вулиці Гетьмана Павла Полуботка стався потоп і велику територію залило водою. На фотографіях із соцмереж видно, що автомобілі на парковці стоять у воді.
Також вода активно заливала пішохідні доріжки та проїжджу частину.
Варто зазначити, що потоп виявився досить серйозним і підтоплені були не лише автомобілі та проїжджі частини, а й будинки, які розташовуються поряд з місцем аварії.
Причини та обставини того, що сталося, належить встановити компетентним органам.
Нагадаємо, що міська влада анонсувала припинення руху метро від "Либідської" до "Теремків" на суботу, 9 грудня, проте вже вдень 8 грудня в КМДА повідомила про екстрене перекриття руху в частині синьої гілки метро.
Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. На місце події прибув міський голова Києва Віталій Кличко, який припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.
Після цього стало відомо, що підтоплення метро в Києві розслідуватиме прокуратура: підозрюють недбалість. Так, прокуратура порушила справу за ч. 2, ст. 367 КК України "Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки". У ході досудового розслідування слідчі та прокурори мають намір з’ясувати, що призвело до підтоплення станцій метро Диміївська, Васильківська та Либідська.
За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та будуть проводитись на поверхні землі.
За цей час фахівці планують провести необхідні обстеження та виконати відповідні відновлювальні роботи.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у київському метро може статися ще одна катастрофа : архітектор назвав станцію. Архітектор заявив, що мера Києва Віталія Кличка попередили про можливе виникнення надзвичайної ситуації в столичному метро. Він, у свою чергу, пообіцяв фахівцям, що вони стануть своєрідними "модераторами", проте далі за обіцянки справа не зайшла.