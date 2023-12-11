У Києві стався потоп: вода залила вулицю поряд зі станцією метро (фото)

Причини НП встановлюються

У понеділок, 11 грудня, на території житлового масиву Соцмістечко у Києві стався справжній потоп. Так, вулицю Гетьмана Павла Полуботка (раніше Попудренка) залило водою. Інцидент стався у безпосередній близькості від станції метро "Чернігівська", яка знаходиться на "червоній" гілці. Варто зазначити, що раніше у Києві екстрено припинили рух на шеті станціях метро через раптове підтоплення.

Причини того, що сталося, належить встановити фахівцям. Про це повідомляють жителі Києва у соціальних мережах

Відомо, що на вулиці Гетьмана Павла Полуботка стався потоп і велику територію залило водою. На фотографіях із соцмереж видно, що автомобілі на парковці стоять у воді.

Також вода активно заливала пішохідні доріжки та проїжджу частину.

Потоп на вулиці Гетьмана Павла Полуботка

Варто зазначити, що потоп виявився досить серйозним і підтоплені були не лише автомобілі та проїжджі частини, а й будинки, які розташовуються поряд з місцем аварії.

Причини та обставини того, що сталося, належить встановити компетентним органам.

Потоп на вулиці Гетьмана Павла Полуботка

Потоп на вулиці Гетьмана Павла Полуботка

Нагадаємо, що міська влада анонсувала припинення руху метро від "Либідської" до "Теремків" на суботу, 9 грудня, проте вже вдень 8 грудня в КМДА повідомила про екстрене перекриття руху в частині синьої гілки метро.

Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. На місце події прибув міський голова Києва Віталій Кличко, який припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.

Після цього стало відомо, що підтоплення метро в Києві розслідуватиме прокуратура: підозрюють недбалість. Так, прокуратура порушила справу за ч. 2, ст. 367 КК України "Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки". У ході досудового розслідування слідчі та прокурори мають намір з’ясувати, що призвело до підтоплення станцій метро Диміївська, Васильківська та Либідська.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та будуть проводитись на поверхні землі.

За цей час фахівці планують провести необхідні обстеження та виконати відповідні відновлювальні роботи.

Шість станцій метро у Києві закрили на півроку

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у київському метро може статися ще одна катастрофа : архітектор назвав станцію. Архітектор заявив, що мера Києва Віталія Кличка попередили про можливе виникнення надзвичайної ситуації в столичному метро. Він, у свою чергу, пообіцяв фахівцям, що вони стануть своєрідними "модераторами", проте далі за обіцянки справа не зайшла.