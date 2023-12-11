У Києві випробують човниковий рух метро, а всі станції відкриють приблизно через 6 місяців

Столична влада вводить заходи, щоб покращити ситуацію з громадським транспортом

У Києві попередньо станції метро закрили на півроку через затоплення. Однак це не точні терміни і вони можуть змінитися.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив у ефірі "Київ24.news". За його словами, попереду ще буде проведено професійну оцінку.

"Ми зараз з вами займаємось тим, що починаємо саме прораховувати різні варіанти від найгірших. Може бути, що це нам займе декілька місяців, не більше ніж шість місяців, може бути й більше", — сказав Кличко.

Мер столиці заявив, що експертну думку щодо цього мають давати люди, які мають відповідну освіту.

Мер Києва Кличко розповів про терміни закриття метро

Тестування човникового руху метро

З середи, 13 грудня 2023 року, у столиці планують протестувати човниковий рух метро на ділянці Либідська-Деміївська. Тобто потяг рухатиметься по тому самому маршруту з оборотом. Від звичайного руху відрізняється тим, що немає розвороту на кінцевих станціях.

Кандибор розповів про тестування човникового руху метро

Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандібор розповів в ефірі "Київ24.news", що двома шляхами запустять два потяги. Передбачається, що вони ходитимуть з інтервалом 15-30 хвилин. Таким чином влада Києва хоче зменшити навантаження на наземний громадський транспорт, який перевозить пасажирів між станціями "Голосіївська" та "Деміївська".

Раніше "Телеграф" писав про те, що вода підтоплює ще кілька станцій метро у Києві.