В Киеве опробуют челночное движение метро, а все станции откроют примерно через 6 месяцев

Столичные власти вводят меры, чтобы улучшить ситуацию с общественным транспортом

В Киеве предварительно станции метро закрыли на полгода из-за затопления. Однако это не точные сроки, и они могут измениться.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире "Киев24.news". По его словам, впереди еще будет проведена профессиональная оценка.

"Мы сейчас с вами занимаемся тем, что начинаем именно просчитывать разные варианты от самых плохих. Может быть, что это нам займет несколько месяцев, не более шести месяцев, может быть и больше", ― сказал Кличко.

Мэр столицы заявил, что экспертное мнение по этому поводу должны давать люди, которые имеют соответствующее образование.

Мэр Киева Кличко рассказал о сроках закрытия метро

Тестирование челночного движения метро

Со среды, 13 декабря 2023 года, в столице планируют протестировать челночное движение метро на участке Лыбидская-Демеевская. То есть, поезд будет ездить по одному и тому же маршруту с оборотом. От обычного движения отличается тем, что не будет разворота на конечных станциях.

Кандибор рассказал о тестировании челночного движения метро

Директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор рассказал в эфире "Киев24.news", что по двум путям запустят два поезда. Предполагается, что они будут ходить с интервалом 15-30 минут. Таким образом власти Киева хотят уменьшить нагрузку на наземный общественный транспорт, который перевозит пассажиров между станциями "Голосеевская" и "Демеевская".

Ранее "Телеграф" писал о том, что вода подтапливает еще несколько станций метро в Киеве.