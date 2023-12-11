В Киеве опробуют челночное движение метро, а все станции откроют примерно через 6 месяцев
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Столичные власти вводят меры, чтобы улучшить ситуацию с общественным транспортом
В Киеве предварительно станции метро закрыли на полгода из-за затопления. Однако это не точные сроки, и они могут измениться.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире "Киев24.news". По его словам, впереди еще будет проведена профессиональная оценка.
"Мы сейчас с вами занимаемся тем, что начинаем именно просчитывать разные варианты от самых плохих. Может быть, что это нам займет несколько месяцев, не более шести месяцев, может быть и больше", ― сказал Кличко.
Мэр столицы заявил, что экспертное мнение по этому поводу должны давать люди, которые имеют соответствующее образование.
Тестирование челночного движения метро
Со среды, 13 декабря 2023 года, в столице планируют протестировать челночное движение метро на участке Лыбидская-Демеевская. То есть, поезд будет ездить по одному и тому же маршруту с оборотом. От обычного движения отличается тем, что не будет разворота на конечных станциях.
Директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор рассказал в эфире "Киев24.news", что по двум путям запустят два поезда. Предполагается, что они будут ходить с интервалом 15-30 минут. Таким образом власти Киева хотят уменьшить нагрузку на наземный общественный транспорт, который перевозит пассажиров между станциями "Голосеевская" и "Демеевская".
Ранее "Телеграф" писал о том, что вода подтапливает еще несколько станций метро в Киеве.