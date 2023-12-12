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Станция метро "Лыбедская" немного выдохнула? Фоторепортаж "Телеграфа" из столичной подземки

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
Дата публикации
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Автор
Пассажиропоток на станции метро "Лыбедская" 12 декабря 2023 года Новость обновлена 12 декабря 2023, 11:12
Пассажиропоток на станции метро "Лыбедская" 12 декабря 2023 года. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Люди стремительно спешат

Во вторник, 12 декабря, загруженность киевской станции метро "Лыбедская" уменьшилась по сравнению с предыдущими днями. Толпы на входах уже не так велики, да и люди более спокойны.

Киевляне, вероятно, уже постепенно адаптируются к новым условиям. Столичную подземку, шесть станций которой закрыли на полгода, посетил корреспондент "Телеграфа".

Если в понедельник, 11 декабря, на входе в метро выстроились огромные очереди, то сегодня уже немного легче. Хотя, учитывая тот факт, что станция "Лыбедская" — следующая после шести закрытых, ситуация еще может изменяться и достаточно динамично.

Вход на станцию люди проскакивают быстро, но внутри подземки их ждут все те же очереди и толпы у вагонов. Об этом информируют местные телеграм-каналы.

"Сообщают, что народу просто тьма, очередь в метро огромна. Еще и не все входы открыты", — говорится в сообщении.

Нелегко дается передвижение метрополитеном родителям с детьми и пожилым людям, ведь поток киевлян постоянно спешит. Следует быть бдительными.

Напомним, что, по предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли. За это время специалисты планируют провести необходимые обследования и проделать соответствующие восстановительные работы.

Ранее "Телеграф" писал, что со среды, 13 декабря 2023 года, в столице планируют протестировать челночное движение метро на участке Лыбедская-Демеевская. То есть поезд будет двигаться по тому же маршруту с оборотом. От обычного движения отличается тем, что нет разворота на конечных станциях.

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#Киев #Метро #Лыбедская