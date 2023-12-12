Катастрофа или техногенная авария: экс-министр экологии оценил масштаб потопа в метро Киева

Остап Семерак рассказал "Телеграфу", сколько времени уйдет на ликвидацию последствий, и что следует делать в первую очередь

Одним из факторов чрезвычайной ситуации на "синей" ветке метро в Киеве все же могла быть ошибка в проектировании перегонов или в выполнении строительных работ. Такое мнение "Телеграфу" высказал бывший министр экологии Украины (2016-2019 гг.) Остап Семерак.

По его словам, в то же время ликвидация подтоплений участка тоннеля между некоторыми станциями подземки на Оболонско-Теремковской линии подземки, в принципе, не должна быть чрезвычайной проблемой для власти.

"Ведь, например, в мире есть известные разветвленные ветви метрополитена, даже на болотах. В частности, в том же Санкт-Петербурге. И оно как-то там функционирует. Я лично больше склонен думать, что на "Демеевской" была какая-то ошибка в проектировании или в исполнении", — отмечает он.

Остап Семерак при этом напомнил, что во время его министерской каденции через парламент удалось провести, "как сейчас модно говорить, евроинтеграционные нормы": "Речь идет о законах "Оценка влияния на окружающую среду" и "О стратегической экологической оценке".

"Эти документы нам подсказали в Европейском Союзе, они есть в Соглашении об ассоциации. Это — европейские практики, как до начала строительства, до старта реализации стройпроекта, осуществляется оценка, каким образом строительство повлияет на экологию. Правда, эти законы приняли уже после строительства этого участка, но он касается новых ремонтов и капремонтов. Понимаю, что в ситуации с "синей" веткой надо спешить, но следует спешить медленно. Нужно было бы сделать должную оценку и понять, какое решение и в каких формулах будет правильным в вопросе безопасности (строительной, инженерной и экологической). На это потребуется какое-то время. Но если правильное решение принять и реализовать, это будет точно быстрее, чем 20 раз быстро делать неправильные шаги", — говорит экс-министр.

В то же время Остап Семерак добавил, что Верховная Рада отменила действие этих "экологических законов" на время войны, и в этих условиях "нужно спешить осторожно".

"Что касается пробок и транспортного коллапса, то это уже вопрос к градостроительным институтам. Ну, как можно было организовать такую парковку и такое сложное движение возле ТРЦ Ocean Plaza?! Поскольку в той локации и без этой аварии в метро, были постоянные проблемы с трафиком А сейчас — "катастрофа", и надо брать чиновников, которые выдавали разрешения на строительство (развязки и ТРЦ. — Авт.), условно говоря, давать им жезл регулировщика, чтобы они в зимний период исправляли свои ошибки… Если эмоционально оценивать события на "синей" ветке, слава Богу, это не катастрофа. Однако, скорее всего, это техногенная авария, которую нужно ликвидировать и не доводить до критического результата", — резюмирует бывший чиновник.

Как сообщалось, в Киеве с 8 декабря предварительно на полгода закрыли сразу шесть станций метро: "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки" из-за подтопления на участке перегона от станции "Лыбедская" в направлении Теремков.

Также "Телеграф" писал, что в понедельник, 11 декабря, в столице подтопило еще несколько станций метрополитена.