Катастрофа чи техногенна аварія: ексміністр екології оцінив масштаб потопу в метро Києва

Остап Семерак розказав "Телеграфу", скільки часу піде на ліквідацію наслідків, і що варто робити першочергово

Одним з факторів надзвичайної ситуації на "синій" гілці метро у Києві все ж могла бути помилка в проєктуванні перегонів чи у виконанні будівельних робіт. Таку думку "Телеграфу" висловив колишній міністр екології України (2016-2019 рр.) Остап Семерак.

За його словами, водночас з ліквідацією підтоплень перегону між деякими станціями підземки на Оболонсько-Теремківській лінії підземки в принципі не повинно бути надзвичайною проблемою для влади.

"Адже, наприклад, у світі є відомі розгалужені гілки метрополітену, навіть на болотах. Зокрема, у тому ж Санкт-Петербурзі. І воно якось там функціонує. Я особисто більше схильний думати, що на "Деміївській" була якась помилка в проєктуванні чи у виконанні", — зазначає він.

Остап Семерак при цьому нагадав, що під час його міністерської каденції через парламент вдалося провести, "як зараз модно казати, євроінтеграційні норми": "Мова йде про закони "Оцінка впливу на довкілля" та "Про стратегічну екологічну оцінку".

"Ці документи нам підказали у Європейському Союзі, вони є в Угоді про асоціацію. Це — європейські практики, як до початку будівництва, до старту реалізації будпроєкту, здійснюється оцінка, яким чином будівництво вплине на екологію. Правда, ці закони прийняли вже після будівництва цієї ділянки, але він стосується нових ремонтів і капремонтів. Розумію, що в ситуації з "синьою" гілкою треба спішити, але варто поспішати повільно. Потрібно було б зробити належну оцінку і зрозуміти, яке рішення та в яких формулах буде правильним в сенсі безпеки (будівельної, інженерної та екологічної). Це трохи займе часу. Але якщо правильне рішення прийняти і реалізувати, це буде точно швидше, аніж 20 разів швидко робити неправильні кроки", — каже ексміністр.

Водночас Остап Семерак додав, що Верховна Рада скасувала дію цих "екологічних законів" на час війни, і у цих умовах "потрібно поспішати обережно".

"Що стосується пробок та транспортного колапсу, то це — вже питання до містобудівних інституцій. Ну, як можна було організувати таке паркування і такий складний рух біля ТРЦ Ocean Plaza?! Оскільки у тій локації і без цієї аварії в метро, були постійні проблеми з трафіком. А зараз — "катастрофа", і треба брати чиновників, які видавали дозволи на будівництво (розв'язки і ТРЦ. — Авт.), умовно кажучи, давати їм паличку регулювальника, щоб вони у зимовий період виправляли свої помилки… Якщо емоційно оцінювати події на "синій" гілці, слава Богу, це не катастрофа. Проте, скоріше, це — техногенна аварія, яку треба ліквідовувати і не доводити до критичного результату", — резюмує колишній урядовець.

Як повідомлялось, у Києві з 8 грудня попередньо на пів року закрили одразу шість станцій метро: "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" через підтоплення на ділянці перегону від станції "Либідська" в напрямку Теремків.

Також "Телеграф" писав, що у понеділок, 11 грудня, у столиці підтопило ще кілька станцій метрополітену.