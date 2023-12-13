На очереди после Теремков-Демиевской. Где в метро Киева могут быть проблемы в следующий раз

В опасности Контрактовая, а Оболонь может пострадать как от просадки туннелей, так и от проблем на станциях перед ней.

В Киеве уже несколько дней подряд жители Теремков стоят в часовых пробках из-за закрытия 6 станций метро "синей ветки", вызванное разгерметизацией тоннеля в районе с "Демиевской", в результате чего вода начала подтапливать рельсы. На самом деле, в метро Киева есть еще другие проблемные места на пятнадцати станциях. "Телеграф" рассказывает подробнее, что известно об этих слабых местах киевской подземки:

Под угрозой 15 станций

На днях "Пассажиры Киева" насторожили жителей столицы новостью, что в метро есть еще другие проблемные места и ограничения. В перспективе это чревато закрытием движения и там тоже для проведения ремонта. В частности, речь идет о таких станциях:

Героев Днепра – Минская – проседание тоннелей;

Почайна – Контрактовая площадь – проседание тоннелей, нарушение габарита, из-за некачественной конструкции тоннелей;

Васильковская – Выставочный Центр – проседание тоннелей;

Львовские ворота – Золотые Ворота – увеличение притока грунтовых вод (через строительство рядом);

Осокорки – Харьковская – низкое качество тоннелей во время строительства;

Бориспольская — Красный Хутор — просадка тоннелей;

Днепр – Гидропарк – аварийное состояние моста Метро.

Киевский активист и ветеран войны Олег Симороз предупредил, что общее количество станций под угрозой закрытия составляет 15. На "красной ветке" — это станции вне моста метро, на "синей ветке" под угрозой Героев Днепра, Минска, Оболонь, Почайна, Контрактовая площадь, Почтовая площадь, Васильковская, Выставочный Центр, на "зеленой ветке" — Золотые Ворота, Осокорки, Харьковская, Бориспольская, Червоный Хутор.

"Синяя ветка"

Схема киевского метро

Как пояснил Симороз, на станциях Героев Днепра — Минска — Оболонь возможно проседание тоннелей в результате строительства ТРЦ "Дрим Таун". Кстати, на Героев Днепра, начиная с 2016 года, начали замечать трещины в 10 метров — повреждения потолка появились из-за скандальных строительных работ над станцией, там сооружали ТРЦ Оазис. Над Минской было строительство ЖК прям вплотную к станции метро с нарушением ДБН, а над Оболонью также ЖК, как следствие критическое влияние на вестибюли и станцию с низкой закладкой.

Трещины на платформе Героев Днепра

На отрезке между станциями " Почайна " и " Тараса Шевченко " могут также начать ремонт перегона. Сначала новость об этом появилась в телеграмм-канале " Зеркало транспорта ", а впоследствии ее подтвердили в метрополитене, передает " Небоскреб ". Однако ремонт планируется не в ближайшее время, потому что для начала нужно разработать проекту документацию. На проектирование нужно около пяти месяцев, там определен способ выполнения работ, сроки и условия. Если это произойдет, то в Оболонь из центра будет трудно добраться подземкой.

Под угрозой оказалась даже Почтовая площадь, пишет Симороз, якобы из-за строительства стеклянного моста грунтовые воды изменили движение и пошли в тоннель с нарушением изоляции. Контрактовая же площадь имеет проседание тоннелей и нарушение габарита. О Контрактовой также рассказывал архитектор Анатолий Фролов в эфире " Киев24 ":

"Контрактовая площадь – следующая. Та техногенная катастрофа, которую архитекторы, ученые уже предусматривали. Мы об этом говорили Кличко и Кличко нам сказал, что позволит стать модераторами и закончить эту станцию. Это следующая авария, которая будет в Киеве", — рассказал Фролов. .

"Красная ветка" на левом берегу

Мост Метро находится в аварийном состоянии и может "устать" — в таком случае левый берег будет добираться на работу вплавь или на каяках. По другую сторону моста наземные станции (они и без этого страдают от закрытия во время воздушных тревог): Гидропарк, Левобережная, Дарница, Черниговская и Лесная.

Так, сопроектировщик моста Метро Георгий Росновский еще 5 лет назад предупреждал, что мост может обрушиться в любой момент, "совершенно неожиданно". Начнет обваливаться в одном месте и, как домино, пойдет по всем пролетам. Мол, сооружение построили еще в 1965 году, срок эксплуатации должен составлять сто лет, но уже через 30 лет конструкция стала вызывать опасения: появилось много трещин, арматура в плохом состоянии. Причиной ошибки при строительстве — арматуру, удерживающую конструкцию арки, недостаточно изолировали, и она заржавела.

Мост Метро в аварийном состоянии

Эту тему подняли вторично летом 2023 года. Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов сделал неутешительный прогноз, мол, из-за аварийного состояния рано или поздно сообщение метрополитена придется перекрыть на несколько лет. Официально признано, что он находится в пятой категории трудоспособности, то есть нетрудоспособный.

"Зеленая ветка"

По словам Симороза, в 2012 году пожар на ст. м. "Осокорки" раскрыла проблему проседания земли под станцией. На этой ветке проседание тоннелей фиксируется также на скачках между ст.м. "Бориспольская" и "Красный Хутор".

Между "Осокорками" и "Харьковской", на участке, который также включает "Позняки", проблемные тоннели из-за низкого качества строительства. Тоннели нуждаются в ремонте. В центре, на участке "Львовские ворота" — "Золотые Ворота" есть увеличение притока грунтовых вод через строительство рядом. Последняя работает как станция-трансфер на "красную ветка" и ее закрытие вызовет маленький киевский коллапс.

Ранее "Телеграф" писал, что на закрытых станциях метро в Киеве запущено "челночное" движение. Оно работает между станциями "Теремки"-"Демеевская".