На закрытых станциях метро в Киеве запущено "челночное" движение: как, куда и за сколько можно доехать (график)

Движение поездов уже начато

В Киевском метро после подтопления ввели "челночное" движение поездов. Оно работает между станциями "Теремки"-"Демеевская".

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные КГГА. Так, с сегодняшнего дня, 13 декабря, на этом участке по каждому из двух путей будет курсировать поезд с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения (по принципу фуникулера или "челночного" движения).

При этом, следует отметить, что в тоннеле между станциями "Лыбидская" и "Демеевская", где, собственно, ведутся ремонтные работы, поезда не будут ходить.

Стоит отметить, что по состоянию на 13:00 движение поездов уже начато.

Также вы можете ознакомиться с новым расписанием движения:

Издание "Суспільне" уже побывало на открытие челночного движения и поделилось фото с места событий.

Местные жители рады решению и говорят, что "это лучше, чем ничего".

"В первые дни было очень тяжело, потому что я вышла из поезда и растерялась. Сейчас добираюсь до "Лыбидской", а потом на троллейбусе еду сюда. "Лодочное" движение лучше, чем ничего. Ведь уже можно добраться до нужных станций", — рассказывает одна из пассажирок метро.

Напомним, что власти Киева ранее анонсировали прекращение движения метро от "Лыбидской" до "Теремков" на субботу, 9 декабря, однако уже днем 8 декабря в КГГА сообщили об экстренном перекрытии движения в части синей ветви метро.

Как оказалось, в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.

После этого стало известно о том, что подтопление метро в Киеве будет расследовать прокуратура.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевском метро может произойти еще одна катастрофа: архитектор назвал станцию.