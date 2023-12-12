В Киеве пустят автобус между подтопленными станциями метро: схема маршрута

Киевлянам показали новую схему маршрута

Власти Киева организуют временный автобус № 60 от станции метро "Лыбидская" до станции метро "Демеевская". Такое решение было принято в связи с тем, что метро Оболонско-Теремковской ветки временно не работает из-за подтопления.

Маршрут наземного транспорта опубликовал Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской администрации. Курсировать он начнет уже с завтрашнего дня, 13 декабря.

Автобус будет возить пассажиров по такому маршруту:

улица Антоновича – бульвар Николая Михновского – проспект Голосеевский – проспект Науки – улица Саперно-Слободская – проспект Науки – бульвар Николая Михновского – улица Большая Васильковская – улица Загородняя – улица Антоновича.

Напомним, что с 8 декабря в Киеве прекратили работу шести станций метро: "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки". В тоннеле, где ходит поезд, начала появляться вода

Прокуратура уже начала расследование по факту подтопления, правоохранители подозревают халатность. Они намерены выяснить, что именно привело к подтоплению станций метрополитена.

Для киевлян опубликовали схему проезда наземного транспорта на Теремки. Стоит отметить, что в столице организовали не только временные новые маршруты, но и внесли корректировки в схемы движения уже существующих маршрутов.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как сейчас выглядит станция метро "Лыбедская". Эксклюзивные фото с места.