У Києві пустять автобус між підтопленими станціями метро: схема маршруту

Киянам показали нову схему маршруту

Влада Києва організує тимчасовий автобус № 60 від станції метро "Либідська" до станції метро "Деміївська". Таке рішення було ухвалено у зв’язку з тим, що метро Оболонсько-Теремківської гілки тимчасово не працює через підтоплення.

Маршрут наземного транспорту опублікував Департамент транспортної інфраструктури Київської міської адміністрації. Курсувати він розпочне вже із завтрашнього дня, 13 грудня.

Автобус возитиме пасажирів таким маршрутом:

вулиця Антоновича – бульвар Миколи Міхновського – проспект Голосіївський – проспект Науки – вулиця Саперно-Слобідська – проспект Науки – бульвар Миколи Міхновського – вулиця Велика Васильківська – вулиця Загородня – вулиця Антоновича.

Нагадаємо, що з 8 грудня у Києві припинили роботу шести станцій метро: "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки". У тунелі, де ходить поїзд, почала з’являтися вода

Прокуратура вже розпочала розслідування за фактом підтоплення, правоохоронці підозрюють недбалість. Вони мають намір з’ясувати, що саме спричинило підтоплення станцій метрополітену.

Для киян опублікували схему проїзду наземного транспорту на Теремки. Варто зазначити, що у столиці організували не лише тимчасові нові маршрути, а й внесли коригування до схем руху вже чинних маршрутів.

Також "Телеграф" розповідав про те, як зараз виглядає станція метро "Либідська". Ексклюзивні фото з місця.