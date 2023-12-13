На закритих станціях метро у Києві запущено "човниковий" рух: як, куди і за скільки можна доїхати (графік)

Рух поїздів уже розпочато

У Київському метро після підтоплення запровадили "човниковий" рух поїздів. Воно працює між станціями "Теремки"-"Деміївська".

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані КМДА. Так, з сьогоднішнього дня, 13 грудня, на цій ділянці кожною із двох колій курсуватимуть поїзди з інтервалом 13 хв та 17 хв, у залежності від напрямку руху (за принципом фунікулеру або "човникового" руху).

При цьому слід зазначити, що в тунелі між станціями "Либідська" та "Деміївська", де власне ведуться ремонтні роботи, потяги не ходитимуть.

Варто зазначити, що станом на 13:00 рух поїздів уже розпочато.

Також ви можете ознайомитись з новим розкладом руху:

Видання "Суспільне" вже побувало на відкритті човникового руху та поділилося фото з місця подій.

Місцеві жителі раді рішенню та кажуть, що "це краще, ніж нічого".

"У перші дні було дуже важко, бо я вийшла з потягу і розгубилась. Зараз добираюсь до "Либідської", а потім на тролейбусі їду сюди. "Човниковий" рух краще, ніж нічого. Адже вже можна дістатись потрібних станцій", — розповідає одна із пасажирок метро.

Нагадаємо, що влада Києва анонсувала припинення руху метро від "Либідської" до "Теремків" на суботу, 9 грудня, проте вже вдень 8 грудня в КМДА повідомила про екстрене перекриття руху в частині синьої гілки метро.

Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. На місце події прибув міський голова Києва Віталій Кличко, який припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.

Після цього стало відомо, що підтоплення метро в Києві розслідуватиме прокуратура

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у київському метро може статися ще одна катастрофа : архітектор назвав станцію.