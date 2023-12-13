В "Київський метрополітен" та КМДА прийшла поліція з обшуками: шо відбувається

Обшуки відбуваються в рамках кримінального провадження

Київські правоохоронці після підтоплення станцій столичного метро нагрянули з обшуками в "Київський метрополітен", "Метробуд" та КМДА. Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість".

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва. Там пояснили, що слідство має перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки. А також встановити відповідальних осіб, через дії або бездіяльність яких трапилися розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.

Нагадаємо, що влада Києва анонсувала припинення руху метро від "Либідської" до "Теремків" на суботу, 9 грудня, проте вже вдень 8 грудня в КМДА повідомила про екстрене перекриття руху в частині синьої гілки метро.

Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. На місце події прибув міський голова Києва Віталій Кличко, який припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.

Після цього стало відомо, що підтоплення метро в Києві розслідуватиме прокуратура

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у київському метро може статися ще одна катастрофа : архітектор назвав станцію.