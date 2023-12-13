В "Киевский метрополитен" и КГГА пришла полиция с обысками: что происходит

Обыски проходят в рамках уголовного производства

Киевские правоохранители после подтопления станций столичного метро нагрянули с обысками в "Киевский метрополитен", "Метробуд" и КГГА. Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по квалификации "Служебная халатность".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. Там объяснили, что следствие должно проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации подземки. А также установить ответственных лиц, из-за действий или бездействия которых случились разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Киевская городская прокуратура.

Напомним, что власти Киева ранее анонсировали прекращение движения метро от "Лыбидской" до "Теремков" на субботу, 9 декабря, однако уже днем 8 декабря в КГГА сообщили об экстренном перекрытии движения в части синей ветви метро.

Как оказалось, в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.

После этого стало известно о том, что подтопление метро в Киеве будет расследовать прокуратура.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевском метро может произойти еще одна катастрофа: архитектор назвал станцию.