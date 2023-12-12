Между станциями "Теремки" и "Демеевская" в киевском метро запустят поезда: точное расписание

Появилось точное расписание движения поездов

Киевский метрополитен организовал челночное движение поездов на участке Демеевская-Теремки. Курсировать они будут примерно каждые 18 минут.

График опубликовали в Киевской городской государственной администрации. Поезда будут ходить между станциями метро в челночном режиме с13 декабря.

По каждому из двух путей поезд будет курсировать с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения (по принципу фуникулера или "челноком"). Пассажиров просят внимательно слушать объявления на дежурных станциях, в которых будет сказано о направлении движения поезда.

"Работники метрополитена могут регулировать проход пассажиров на станции во избежание скоплений людей на платформах", — добавили в КГГА.

Кроме того, на станциях будут размещены навигационные плакаты, на которых будет указан режим работы синей ветки метро и график челночного движения поездов. Также киевлянам и гостям столицы напомнили, что абсолютно все станции метро продолжают круглосуточно работать в режиме укрытия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что вода подтапливает новые станции метро в Киеве. Пассажиры заметили, что стены тоннеля протекают, а вода тонкими струйками стекает на рельсы.