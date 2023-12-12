Між станціями "Теремки" та "Деміївська" у київському метро запустять поїзди: точний розклад

З’явився точний розклад руху поїздів

Київський метрополітен організував човниковий рух поїздів на ділянці Деміївська-Теремки. Курсуватимуть вони приблизно кожні 18 хвилин.

Графік опублікували у Київській міській державній адміністрації. Поїзди ходитимуть між станціями метро у човниковому режимі з 13 грудня.

По кожному з двох шляхів поїзд курсуватиме з інтервалом 13 хв і 17 хв, залежно від напрямку руху (за принципом фунікулера або "човником"). Пасажирів просять уважно слухати оголошення на чергових станціях, де буде сказано про напрям руху поїзда.

"Працівники метрополітену можуть регулювати прохід пасажирів на станції, щоб уникнути скупчень людей на платформах", — додали в КМДА.

Крім того, на станціях будуть розміщені навігаційні плакати, на яких буде вказано режим роботи синьої гілки метро та графік човникового руху поїздів. Також киянам та гостям столиці нагадали, що абсолютно всі станції метро продовжують цілодобово працювати у режимі укриття.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вода підтоплює нові станції метро у Києві. Пасажири помітили, що стіни тунелю протікають, а вода тонкими цівками стікає на рейки.