Место обвала над "Демиевской" осмотрели следователи: масштабы разрушений впечатляют (фото)

Ситуация с подтоплением станций киевского метро находится на контроле у следователей

Во вторник, 19 декабря, правоохранители провели осмотр территории над закрытой на ремонт станцией метро "Демеевская", где ранее начал просаживаться грунт, а асфальт покрылся трещинами. Все собранные материалы будут направлены в экспертную организацию для дальнейшего исследования.

Досудебное расследование по данному делу продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины.

Так, осмотр проходил в рамках уголовного дела, которое было начато по факту служебной халатности, в связи с возникновением аварийной ситуации, приведшей к нарушению герметичности в тоннеле киевского метрополитена на Оболонско — Теремковской линии метро.

Во время инспектирования местности над станцией метро "Демиевская" было бнаружено значительное проседание грунта с появлением трещин на асфальте, а также проседание торговых павильонов над тоннелем метро возле бывшего Демеевского рынка.

Зафиксированные результаты осмотра будут направлены в экспертное учреждение для учета при проведении строительно-технической экспертизы, назначенной с целью установления технического состояния перегонного тоннеля между станциями метро "Демиевская" и "Лыбедская" и причин возникновения аварийной ситуации.

Стоит отметить, что следователи управления полиции совместно с экспертами также провели тщательный осмотр тоннеля между станциями метро Демеевская-Лыбедская, поверхности над тоннелем, русла реки Днепр и окружающей местности.

Кроме этого, в рамках уголовного производства уже назначена комплексная судебная строительно-техническая экспертиза.

Процессуальное руководство по данному делу осуществляет Подольская окружная прокуратура. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что 8 декабря шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице оказались закрытыми из-за подтопления, а потому в городе образовался настоящий транспортный коллапс.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

Мэр Киева Виталий Кличко предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства на станции "Демеевская". По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве грунт над метро "Демеевская" начал стремительно проседать, но в КГГА поспешили успокоить людей (видео). Так, над тоннелем столичной станции метро "Демеевская" на асфальте появились новые трещины, а грунт значительно просел и продолжил проваливаться. На данный момент здесь перекрыли тротуары и закрыли одну полосу для съезда с проспекта Лобановского.

Также в местах самых глубоких провалов грунта над тоннелем станции метро "Демеевская" специалисты пробурили скважины. Здесь начали проводить геологические исследования, результаты которых помогут оценить масштабы происшествия.