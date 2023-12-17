Над "затопленной" станцией метро в Киеве новое ЧП: эксклюзивные фото и видео

В районе уже ведутся ремонтные работы

В Киеве в районе станции метро "Демеевская" ларьки начали уходить под землю. Эта станция вместе с пятью другими на "синей ветке" пострадали из-за недавнего подтопления.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа", который побывал на месте происшествия и показал, что на тротуаре появились заметные трещины, а возле одной из электрических опор и вовсе образовалась воронка.

Стоит отметить, что строители уже перекрыли значительный участок местности за ларьками и начали там работы по укреплению конструкций. Официальных комментариев по этому поводу не поступало.

Фото: Ян Доброносов, Телеграф

Как сообщалось ранее, 8 декабря шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице оказались закрытыми из-за подтопления, а потому в городе образовался настоящий транспортный коллапс.

Мэр Киева Виталий Кличко предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства на станции "Демеевская". По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности.

В свою очередь "Телеграф" сообщал о том, что известный диггер Кирилл Степанец рассказал, что на самом деле происходит в столичной подземке.