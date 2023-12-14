Киевлянам компенсируют проезд с Теремков до Лыбедской: кому будут возвращать деньги

Важная информация для жителей и гостей столицы

В четверг, 14 декабря, постоянная комиссия Киевского горсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы поддержала проект решения, который предусматривает своеобразную компенсацию оплаты за проезд для горожан, вынужденных из-за закрытия шести станций метро делать пересадки между "Лыбедской" и "Теремками". Проблему переплат за проезд обещают решить в кратчайшие сроки.

Однако, стоит отметить, что возращать деньги будут далеко не всем пассажирам. Об этом сообщается в Телеграм-канале "Управа КПТ".

Так, после резонансного закрытия шести станций метро от "Демиевской" (включительно) до "Теремков", пассажиры столкнулись с транспортным коллапсом. Киевские власти запустили дополнительный транспорт и организовали челночное движение, однако людям теперь приходится значительно переплачивать за проезд чтобы добраться до пункта назначения.

Киевские власти решили автоматически возвращать обратно стоимость за вторую и третьи поездки, если они будут провалидированы в метро и временных автобусных маршрутах. На компенсацию смогут рассчитывать исключительно владельцы транспортной карты: как пластиковой, так и виртуальной.

Это означает, что у владельцев транспортной карты будут списывать плату только за одну поездку и они не будут переплачивать за проезд с пересадками.

В случае оплаты же проезда банковской картой, пейпасом или QR компенсация "лишних" поездок не предусмотрена.

Напомним, что в Киеве экстренно перекрыли движение на шести станциях метро синей ветки. Как оказалось, в тоннеле метро "Димеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.

В Киеве шесть станций метро закрыли минимум на полгода

По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли.

За это время специалисты планируют провести необходимые обследования и выполнить соответствующие восстановительные работы.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, известный диггер рассказал, что на самом деле происходит в столичной подземке. Кирилл Степанец оценил, что могло стать причиной ЧП на "Лыбедской" и какую станцию 15 лет постоянно подтапливало, но об этом умалчивали.