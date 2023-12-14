Киевлянам компенсируют проезд с Теремков до Лыбедской: кому будут возвращать деньги
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Важная информация для жителей и гостей столицы
В четверг, 14 декабря, постоянная комиссия Киевского горсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы поддержала проект решения, который предусматривает своеобразную компенсацию оплаты за проезд для горожан, вынужденных из-за закрытия шести станций метро делать пересадки между "Лыбедской" и "Теремками". Проблему переплат за проезд обещают решить в кратчайшие сроки.
Однако, стоит отметить, что возращать деньги будут далеко не всем пассажирам. Об этом сообщается в Телеграм-канале "Управа КПТ".
Так, после резонансного закрытия шести станций метро от "Демиевской" (включительно) до "Теремков", пассажиры столкнулись с транспортным коллапсом. Киевские власти запустили дополнительный транспорт и организовали челночное движение, однако людям теперь приходится значительно переплачивать за проезд чтобы добраться до пункта назначения.
Киевские власти решили автоматически возвращать обратно стоимость за вторую и третьи поездки, если они будут провалидированы в метро и временных автобусных маршрутах. На компенсацию смогут рассчитывать исключительно владельцы транспортной карты: как пластиковой, так и виртуальной.
Это означает, что у владельцев транспортной карты будут списывать плату только за одну поездку и они не будут переплачивать за проезд с пересадками.
В случае оплаты же проезда банковской картой, пейпасом или QR компенсация "лишних" поездок не предусмотрена.
Напомним, что в Киеве экстренно перекрыли движение на шести станциях метро синей ветки. Как оказалось, в тоннеле метро "Димеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.
По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли.
За это время специалисты планируют провести необходимые обследования и выполнить соответствующие восстановительные работы.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, известный диггер рассказал, что на самом деле происходит в столичной подземке. Кирилл Степанец оценил, что могло стать причиной ЧП на "Лыбедской" и какую станцию 15 лет постоянно подтапливало, но об этом умалчивали.