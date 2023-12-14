Киянам компенсують проїзд з Теремків до Либідської: кому повертатимуть гроші

Важлива інформація для мешканців та гостей столиці

У четвер, 14 грудня, постійна комісія Київської міськради з питань транспорту, зв’язку та реклами підтримала проект рішення, який передбачає своєрідну компенсацію оплати за проїзд для тих городян, які змушені через закриття шести станцій метро робити пересадки між "Либідською" та "Теремками". Проблему переплат за проїзд обіцяють вирішити у найкоротший термін.

Однак, варто зазначити, що гроші будуть повертати далеко не всім пасажирам. Про це повідомляється у Телеграм-каналі "Управа КПТ".

Так, після резонансного закриття шести станцій метро від "Деміївської" (включно) до "Теремків" пасажири зіткнулися з транспортним колапсом. Київська влада запустила додатковий транспорт і організувала човниковий рух, проте людям тепер доводиться значно переплачувати за проїзд аби дістатися пункту призначення.

Київська влада вирішила автоматично повертати назад вартість за другу та третю поїздки, якщо вони будуть провалідовані в метро та тимчасових автобусних маршрутах. На компенсацію зможуть розраховувати виключно власники транспортної картки: як пластикової, так і віртуальної.

Це означає, що у власників транспортної картки списуватимуть плату тільки за одну поїздку і вони не переплачуватимуть за проїзд із пересадками.

У разі ж оплати проїзду банківською картою, пейпасом або QR компенсація "зайвих" поїздок не передбачена.

Нагадаємо, що в Києві екстрено перекрили рух на шести станціях метро синьої гілки. Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. На місце події прибув міський голова Києва Віталій Кличко, який припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.

У Києві шість станцій метро закрили щонайменше на півроку

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та будуть проводитись на поверхні землі.

За цей час фахівці планують провести необхідні обстеження та виконати відповідні відновлювальні роботи.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що відомий дигер розповів, що насправді відбувається у столичній підземці. Кирило Степанець оцінив, що могло стати причиною НП на "Либідській" і яку станцію 15 років постійно підтоплювало, але про це замовчували.