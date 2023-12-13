Обшуки через затоплення метро у Києві: у прокуратурі озвучили подробиці

Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість"

У середу, 13 грудня 2023 року, правоохоронні органи провели обшуки в будівлях КП "Київський метрополітен, Департамент транспортної інфраструктури КМДА та організації, яка здійснювала проект перегінних тунелів. Було вилучено всю необхідну документацію.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Правоохоронці вилучили документи щодо будівництва та експлуатації перегінних тунелів між станціями метро "Деміївська та "Либідська" у заплаві річки Либідь.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро", ― йдеться у повідомленні.

Ці папери далі вивчатимуться слідчими та вузькими фахівцями. Напередодні експерти здійснили обміри тріщин у тунельних спорудах та склепіннях. Щоб зрозуміти, що сталося насправді, потрібно провести детальний аналіз документації: проектної, виконавчої, будівельної. Також слід провести лабораторні дослідження води та ґрунту.

Експерти провели обміри тріщин у тунелях

Слідство має з’ясувати, хто відповідальний за прорахунки у проектах та через чиї дії або бездіяльність відбулася розгерметизація київського метро. Процесуальне керівництво з кримінального провадження здійснює Київська міська прокуратура.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві розпочали тестування човникового руху метро. Є точний розклад потягів.