Обыски из-за затопления метро в Киеве: в прокуратуре озвучили подробности

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по квалификации "Служебная халатность"

В среду, 13 декабря 2023 года, правоохранительные органы провели обыски в зданиях КП "Киевский метрополитен, Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА и организации, которая осуществляла проект перегонных тоннелей. Была изъята вся необходимая документация.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. Правоохранители изъяли документы по строительству и эксплуатации перегонных тоннелей между станциями метро "Демиевская и "Лыбидская" в пойме реки Лыбидь.

"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева проводится тщательное исследование обстоятельств в уголовном производстве, начатом по факту служебной халатности, в связи с возникновением аварийной ситуации, которая привела к нарушению герметичности, протеканию воды и попаданию песка в тоннель киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро", ― говорится в сообщении.

Эти бумаги далее будут изучаться следователями и узкими специалистами. Накануне эксперты произвели обмеры трещин в туннельных сооружениях и сводах. Чтобы понять, что произошло на самом деле, необходимо провести подробный анализ документации: проектной, исполнительной, строительной. Также следует провести лабораторные исследования воды и почвы.

Эксперты провели обмеры трещин в тунелях

Следствие должно выяснить, кто ответственный за просчеты в проектах и из-за чьих действий или бездействия произошла разгерметизация киевского метро. Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Киевская городская прокуратура.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве начали тестирование челночного движения метро. Есть точное расписание поездов.