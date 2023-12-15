Строительство метро на Виноградарь окончательно остановилось

Метростроевцы по неизвестным причинам заморозили строительные работы на участке в направлении "Мостицкой"

В Киеве строительство метро на жилмассив Виноградарь окончательно остановилось, никаких активных работ по прокладке тоннелей и обустройству перегона на участке от станции метро "Сырец" не ведут. Об этом в интервью "Телеграфу" сообщил известный диггер, киевовед Кирилл Степанец.

"Недавно был в районе строительства участка к "Мостицкой" и могу с уверенностью сказать, что строительство метро на Виноградарь уже не ведется. Строительные работы там точно приостановлены с соответствующими последствиями", — рассказал он, комментируя состояние шахт метрополитена на Сырце в контексте безопасности и рисков повторения аварии по типу произошедшей в районе станции "Лыбедская".

По каким причинам метростроевцы заморозили прокладку тоннелей в направлении будущей станции "Мостицкая" и дальше, неизвестно.

Отметим, заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пинчук рассказывал "Телеграфу", что в сентябре 2023-го на строительной площадке 213бис якобы еще проводили перебазирование машин и механизмов с последующим выполнением наладочных работ. Работники "Киевметростроя" осуществляли это для "продолжения выполнения строительства двухъярусных тоннелей в соответствии с утвержденной проектной документацией".

Как известно, накануне Киевсовет принял бюджет столицы на 2024 год, в котором на строительство метро в направлении Виноградаря предусматривается еще более 320 млн гривен.

Напомним, строительство метро на Виноградарь стартовало еще в марте 2019 года. Тогда метростроевцы начали прокладывать первую очередь: две пусковые станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды". Это участок протяженностью 3,7 километра от станции "Сырец", часть которого лежит на глубине 40 метров. При этом часть перегона должна проходить в оползневой местности с многочисленными грунтовыми водами и под рекой Сырец.

Тогда общая сметная стоимость первой очереди выросла до 6,3 млрд гривен. Две станции планировали сдать в эксплуатацию в конце 2021 года. Впрочем, в сентябре 2021-го срок сдачи проекта перенесли на 2023 г. Теперь же сроки запуска двух станций смещают уже на 2024-й.

Вопрос о строительстве новых станций на Виноградаре актуализировался после аварии на синей ветке метро, где пришлось ограничить движение между станциями "Демиевская" и "Теремки" . Причина в попадании большого количества подземных вод в тоннель метро.

Но эта авария, к сожалению, может быть не последней.