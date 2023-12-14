Киевсовет принял бюджет столицы на следующий год: за что проголосовали депутаты

Расходы главного финансового документа планируются на уровне 82 млрд грн, а доходы — только 69 млрд грн

Киевский городской совет на заседании 14 декабря принял за основу и в целом бюджет столицы на 2024 год с рекомендациями бюджетной комиссии, замечаниями юристов и правками городского головы. Соответствующее решение депутатский корпус принял 80 голосами (при 62 необходимых), передает журналист "Телеграфа".

Согласно проекту решения, расходная часть бюджета-2024 составит 82,3 миллиарда гривен, в то время, как доходы составят лишь 68,85 млрд грн. По общему фонду бюджета предполагается профицит в 8,6 млрд грн, в то время, как спецфонд планируется дефицитным (21,28 млрд).

Следует отметить, что общий объем главной сметы города снизится на 8% по сравнению с бюджетом этого года: доходы упадут с нынешних 74,45 млрд грн до 68,85 млрд, в том числе по общему фонду (с 69,54 млрд грн до 66,34 млрд грн) и по специальному (с 4,94 млрд грн до 2,5 млрд грн).

На сферу образования заложили расходы — 27,2 млрд грн. На транспортную отрасль города — более 23,8 млрд грн. На жилищно-коммунальную сферу предусмотрели более 8,2 млрд грн. На социальную защиту — почти 7,8 млрд грн, а на сферу медицины — почти 6 млрд грн.

Отметим, на городскую целевую программу "Защитник Киева" планируется выделение 1 млрд грн, хотя глава бюджетной комиссии Андрей Витренко предлагал увеличить эту сумму до 2,5 млрд грн, "поскольку средства на это в бюджете можно найти". Однако большинство горсовета не поддержало увеличение этой расходной статьи.

Примечательно, что к проекту главной сметы города от депутатов в целом поступило 1059 правок с расходными статьями на сумму в 400 млрд грн. Впрочем подавляющее большинство депутатских бюджетных инициатив Киевсовет отклонил.

Вместе с тем, согласно приложениям к проекту бюджета-2024, на содержание всех органов власти в Киеве планируют потратить более 1 млрд грн. В частности, на секретариат Киевского горсовета планируется выделить 394,34 млн грн, а на содержание Киевской городской государственной администрации — еще 879,34 млрд грн.

Председатель бюджетной комиссии Андрей Витренко, комментируя скандалы вокруг бюджета-2024, заявил следующее: "Доволен ли я как председатель бюджетной комиссии формированием бюджета? Нет! Доволен ли я тем, как этот бюджет принимался? Нет! Доволен ли я как депутат количеством средств, выделенных на ВСУ? Нет, нет и еще раз нет! Хотел бы напомнить, что не надо превращать зал Киевсовета в политический цирк".

Еще один скандал возник в сессионном зале из-за того, что в главной смете города на следующий год не нашли средств на финансирование ликвидации последствий аварии в тоннеле между станциями метро "Лыбедская" и "Демиевская".

Как ранее сообщалось, сегодня под стенами горсовета проходила акция протеста против "урезания" расходов на ВСУ с 7 млрд грн до 1 млрд грн.

Также "Телеграф" писал о том, что мэр Киева Виталий Кличко недавно жаловался, что решение Верховной Рады лишить местные бюджеты военного налога на доходы физлиц (НДФЛ) с зарплат военных сильно ударило по бюджету Киева.